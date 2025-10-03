Guarderías infantiles en Nueva York: lo que los padres desconocen y deben revisar

Suscríbete a nuestros canales

Elegir la guardería infantil ideal en Nueva York puede parecer una tarea complicada, pero el Departamento de Salud de la ciudad ofrece herramientas para que las familias tomen decisiones informadas.

Desde programas gratuitos y subsidiados hasta opciones privadas, cada alternativa cuenta con requisitos específicos, regulaciones y mecanismos de supervisión para garantizar la seguridad de los niños.

Opciones de cuidado infantil reguladas por la ciudad

Los padres pueden consultar NYC Child Care Connect, una plataforma oficial que permite comparar centros de cuidado infantil, revisar historiales de inspección y recibir alertas sobre ubicaciones específicas.

Entre los programas más comunes se encuentran:

Cuidado infantil grupal (en un centro): abierto a niños de hasta seis años, con al menos tres inscritos, en instalaciones distintas a una residencia. Cada centro debe exhibir una Tarjeta de Resumen de Desempeño que incluye información sobre el personal y posibles infracciones.

Basado en la escuela: dirigido a pequeños de tres a cinco años y vinculado a instituciones educativas, con un mínimo de seis niños por grupo.

Campamentos de verano: diseñados para menores de hasta 15 años, con un mínimo de diez inscritos, enfocados en actividades grupales organizadas.

Además, la ciudad regula guarderías familiares y guarderías familiares grupales, que operan en residencias privadas para entre ocho y 16 niños de seis semanas a 12 años.

También existen programas de cuidado infantil en edad escolar, disponibles para estudiantes desde jardín de infantes hasta los 12 años.

Supervisión, costos y programas subsidiados

El Departamento de Salud de Nueva York regula e inspecciona las guarderías, mientras que la Oficina Estatal de Servicios para Niños y Familias controla programas adicionales en todo el estado.

Los padres pueden acceder a registros públicos, comparar costos y verificar antecedentes de cada centro.

Para quienes califican, la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York ofrece cuidado infantil gratuito o de bajo costo.

Asimismo, el Buscador de Pre-K permite inscribir a niños de tres y cuatro años en programas gratuitos como 3-K para todos y Pre-K para todos.

Si se sospecha que un centro funciona sin licencia, es insalubre o representa un peligro, la recomendación oficial es llamar al 311, mientras que cualquier emergencia que ponga en riesgo inmediato a un menor debe reportarse al 911.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube