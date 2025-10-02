Dueños de perros en Nueva York: la regla que muchos ignoran y cuesta caro

Suscríbete a nuestros canales

La licencia para perros es un requisito obligatorio en la ciudad de Nueva York y todo dueño debe asegurarse de que su mascota la lleve puesta en el collar cuando se encuentre en espacios públicos.

Quienes incumplan esta norma se arriesgan a recibir multas. Este permiso, que puede adquirirse por uno hasta cinco años, varía de precio según la duración y si el animal está esterilizado o castrado.

Beneficios de tener una licencia vigente

Más allá de ser una exigencia legal, la licencia trae ventajas tanto para los dueños como para los propios perros. Entre las principales:

Localizar perros perdidos: el sistema eLocator permite denunciar o encontrar un animal que porte placa de identificación.

Acceso a parques sin correa: con la licencia y la vacuna contra la rabia al día, los caninos pueden disfrutar de áreas designadas para correr libremente.

Seguimiento médico simplificado: en caso de mordeduras u otros incidentes, la licencia facilita el historial sanitario.

Apoyo a los refugios: las tarifas recaudadas financian programas de esterilización y castración gratuitos o de bajo costo, además de respaldar el funcionamiento de refugios en la ciudad.

Cómo solicitar o renovar la licencia

El trámite para obtener una licencia es sencillo. Puede realizarse en línea a través del portal de la ciudad o enviando por correo la solicitud oficial.

También es posible gestionarlo en eventos de vacunación y licenciamiento organizados durante el año.

Tras procesar el pago, la licencia llega en un plazo de dos a cuatro semanas. Una vez próxima a vencer, el sistema envía un aviso de renovación por correo que puede completarse de manera física o digital.

En caso de pérdida, el dueño puede solicitar un reemplazo sin necesidad de repetir todo el procedimiento. Para más información o para recibir formularios impresos, basta con llamar al 311.

