Consejo de Seguridad de la ONU aprueba esta resolución inspirada en el plan de Donald Trump

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado una resolución crítica elaborada por Estados Unidos sobre el futuro de la Franja de Gaza.

El proyecto de resolución está basado en el plan de 20 puntos propuesto por el expresidente Donald Trump e incluye como medida central el establecimiento de una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF) en el enclave palestino.

Puntos Clave de la Resolución

La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y la abstención de China y Rusia, y establece un marco de acción detallado para la posguerra.

Se estipula la creación de la ISF con un mandato hasta diciembre de 2027

La Fuerza operará como una unidad de cumplimiento de la ley (no de mantenimiento de la paz), con responsabilidades clave que incluyen:

Asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto.

Proteger a civiles y corredores humanitarios.

Capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Desmilitarización de Gaza, incluyendo el desmantelamiento de infraestructura terrorista y el decomiso de armas.

De igual manera. se contempla la creación de un "comité tecnócrata de palestinos" responsable de la administración y servicios civiles de Gaza, mientras la Autoridad Palestina "implementa su programa de reformas".

Apoyo

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, celebró la aprobación, destacando que la resolución representa un apoyo a la visión de una Gaza estable.

Waltz afirmó que la resolución niega a Hamás la oportunidad de reconstituirse y asegura que "el pueblo de Gaza pueda alimentarse".

El diplomático calificó la Junta de Paz (que a priori estará dirigida por Donald Trump) como la "piedra angular" de la iniciativa.

Esta Junta coordinará la reconstrucción a través de un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial.

Waltz señaló que la resolución traza "una posible vía hacia la autodeterminación palestina" condicionada a que la Autoridad Palestina "haya completado sus reformas necesarias".

Reacciones Regionales

La propuesta fue trabajada por la Misión de EE. UU. en coordinación con naciones clave en la región, incluyendo a Catar, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

La resolución se alinea con la segunda fase del plan de 20 puntos de Trump, cuya primera fase incluyó la tregua en Gaza iniciada el 10 de octubre, la liberación de rehenes y la retirada parcial de tropas israelíes.

