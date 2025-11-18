Hasta 60% menos costará el tratamiento de Ozempic y Wegovy: ¿Dónde conseguir el tratamiento mensual?

Suscríbete a nuestros canales

Costco empezará a vender los medicamentos para pérdida de peso Ozempic y Wegovy en sus farmacias de EEUU a un precio fijo de $499 por un suministro de cuatro semanas, siempre con receta médica.

La farmacéutica Novo Nordisk confirmó el acuerdo, que busca hacer accesibles tratamientos hasta ahora inalcanzables para pacientes sin seguro.

¿Por qué es relevante este anuncio?

Hasta ahora, Ozempic y Wegovy costaban entre $1.200 y $1.600 por mes en farmacias estadounidenses.

El nuevo precio de $499 representa un descuento del 60% al menos.

Novo Nordisk, fabricante de ambos fármacos, anunció la medida como parte de su estrategia de acceso equitativo.

¿Quién puede comprar estos medicamentos en Costco?

Solo pacientes con receta médica emitida por un profesional de la salud. No se venderán sin prescripción, ni como suplementos ni para uso estético.

Los miembros ejecutivos de Costco obtienen un 2% adicional de descuento con su tarjeta de crédito. Millones de estadounidenses sin cobertura médica no podían pagar estos tratamientos.

Ahora, quienes padecen obesidad o diabetes tipo 2 pueden acceder a un tratamiento validado científicamente. La asociación con Costco, que opera más de 600 tiendas en EEUU, amplía el alcance geográfico del acceso.

¿Qué dicen los expertos sobre el uso de estos fármacos?

La doctora Elena Rodríguez, endocrinóloga del Hospital Mount Sinai, señaló: “Esto es un avance, pero no una solución mágica”.

Advierte que el uso sin supervisión puede causar deshidratación, insuficiencia renal aguda o trastornos electrolíticos. “Si no se modifica la dieta y el estilo de vida, el paciente recuperará el peso al dejar el medicamento”, añadió.

¿Qué otros beneficios tienen Ozempic y Wegovy?

Estudios publicados en The New England Journal of Medicine muestran reducción del 26% en eventos cardiovasculares mayores. También disminuyen el riesgo de insuficiencia renal en pacientes con diabetes tipo 2.

Ambos medicamentos contienen semaglutida, un análogo del GLP-1 aprobado por la FDA desde 2017.

¿Hay riesgos de abuso o uso indebido?

Sí. Expertos temen que personas sin indicación médica busquen el medicamento por motivos estéticos.

La FDA ha emitido alertas sobre el uso no autorizado de semaglutida para adelgazar sin diagnóstico. Costco y Novo Nordisk aseguran que el sistema de receta médica actúa como filtro clave para evitar el abuso.

¿Dónde y cuándo estará disponible?

La venta comenzará en las farmacias de Costco de EEUU a partir del 1 de diciembre de 2025. No se implementará en Venezuela ni en otros países latinoamericanos por regulaciones locales.

Walmart y CVS ofrecen precios similares, pero sin descuento adicional para miembros.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube