Edgar Ramírez conquista un nuevo escenario: el venezolano se convierte en el rostro de reconocida casa de moda

El talento venezolano vuelve a brillar en la escena internacional. Edgar Ramírez, reconocido por su versatilidad y magnetismo frente a las cámaras, ha sido elegido como la nueva imagen de Giorgio Armani para su campaña global “That’s So Armani”, lanzada oficialmente a inicios de noviembre de 2025.

La prestigiosa casa italiana apostó por el actor para encarnar la esencia moderna de la marca: elegancia sin esfuerzo, autenticidad y una sensibilidad artística que trasciende fronteras.

Una colaboración que une el arte y la moda

Bajo la mirada creativa del fotógrafo Gorka Postigo, la campaña presenta a Ramírez en una serie de imágenes donde la luz, el movimiento y la textura revelan un concepto de masculinidad más libre y sofisticado. Las piezas, con siluetas suaves y cortes precisos, mezclan tradición y modernidad, transmitiendo el espíritu fluido y atemporal que caracteriza a Armani.

“That’s So Armani” celebra la conexión entre la actuación y la moda, mostrando cómo la presencia escénica y el estilo personal pueden fusionarse en una misma narrativa visual. Edgar Ramírez, quien ha sido aplaudido en Hollywood por su autenticidad y compromiso artístico, se convierte así en el reflejo perfecto del hombre Armani: elegante, introspectivo y con una fuerza silenciosa que impone respeto.

Una nueva faceta del talento venezolano

Con esta colaboración, el intérprete de películas como American Crime Story y Gold reafirma su posición como uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de su generación. Giorgio Armani, fiel a su filosofía de destacar figuras con talento, identidad y sensibilidad, encontró en Ramírez el equilibrio entre carisma, elegancia y arte.

