Pastelero maracucho conquista a Victoria Kjær Theilvig: el dulce criollo irresistible para la actual Miss Universo

Un talento venezolano, específicamente del estado Zulia, ha llevado el sabor de su ciudad natal a los escenarios de la belleza internacional. El chef pastelero José Mario se convirtió en el protagonista de una experiencia de alto nivel al encargarse, junto a su equipo, de la repostería fina para la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

La propia Miss Universo, coronada recientemente, fue agasajada con un catering especial en su camerino, donde la presencia venezolana brilló con luz propia.

El zuliano, compartió los detalles de esta emocionante aventura a través de una publicación que se viralizó, revelando la colaboración con su colega @bielinascatering, quien fungió como chef principal del servicio de comida.

"Una de las experiencias más emocionantes de mi carrera fue compartir junto a mi amiga @bielinascatering el honor de darle sabor al camerino de la actual Miss Universo 👑. Ella, como chef principal, se encargó de la comida; y yo, como chef pastelero, preparé los mini dulces con mi toque mágico", escribió en la publicación de Instagram.

La anécdota más destacada de este encuentro fue el descubrimiento del postre favorito de la soberana de la belleza universal: "Un detalle curioso… ¡a nuestra Miss le encanta el dulce de leche!"

El pastelero maracucho concluyó su emotivo mensaje agradeciendo a la organización @missbellezaintuniverso por la invitación y reafirmando el valor de la perseverancia en la cocina venezolana.

Este momento no solo celebra la excelencia de la repostería del Zulia, sino que también es un testimonio de cómo la pasión y la fe pueden llevar el talento criollo a los círculos más exclusivos a nivel mundial.

