"Escenas de la vida conyugal" llega a La Concha Acústica con la participación de Nohely Arteaga e Iván Tamayo

El programa "Nos Vemos en La Concha", creado hace seis años por el alcalde Darwin González, presenta la comedia romántica "Escenas de la vida conyugal" el sábado 15 de noviembre a las 7:00 pm en La Concha Acústica de Bello Monte. La entrada será libre para todo el público. El acceso se abrirá a partir de las 5:00 pm, con vigilancia a cargo de la Alcaldía de Baruta.

Obra de origen sueco con trayectoria internacional

"Escenas de la vida conyugal" es un texto original del sueco Ingmar Bergman que se ha presentado en países como Argentina, España, Chile, Perú y Uruguay. En Venezuela, la producción está a cargo del Grupo Actoral 80 y recientemente completó una temporada de dos meses en cartelera. La obra muestra la evolución del matrimonio entre Mariana (interpretada por Nohely Arteaga) y Juan (interpretado por Iván Tamayo), quienes alternan roles como personajes y narradores.

Equipo técnico y detalles de la función

La dirección, producción, musicalización y espacio escénico están a cargo de Héctor Manrique. El vestuario es obra de Eva Ivanyi, con asistencia de dirección de Sergio Malpica, asistencia de producción de Gisela Rojas e iluminación de José Jiménez. Durante el evento, los organizadores recibirán juguetes para el operativo "Juguete 2025".

Información de la función:

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Lugar: Concha Acústica, Urb. Colinas de Bello Monte, Baruta

Acceso: Desde las 5:00 pm

Función: 7:00 pm

Entrada: Libre

Redes: @manriquehector, @nohelyarteaga, @ivantamayo73, @grupoactoral80, @nosvemosenlaconcha

