Osmel Sousa cierra un ciclo dorado de su vida: el zar de la belleza se abre paso en nuevo escenario

Suscríbete a nuestros canales

El creador de reinas, figura emblemática de la estética venezolana y responsable de múltiples coronas internacionales, anunció que tras cumplir su misión en el certamen universal, sintió que era momento de dar un paso al costado. “Desde hace tres semanas tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario después de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro”, expresó Sousa en un comunicado que rápidamente se volvió tendencia.

Regreso a casa y nueva etapa digital

Fiel a su estilo directo, Osmel dejó claro que su salida no obedece a conflictos, sino al cierre natural de un ciclo. “Mi salida de la organización no está marcada por ningún tipo de conflicto, simplemente fue el cierre de un ciclo que ya había cumplido”, aclaró, agradeciendo al empresario Raúl Rocha y a Paulina por la oportunidad y el apoyo recibido durante su paso por el Miss Universo.

El reconocido asesor de belleza también reveló que su regreso a Venezuela es un movimiento profundamente personal. “Estar lejos de mi país y vivir solo, ya con una cierta edad, me hizo reflexionar. Sentí que debía estar cerca de mis seres queridos, de quienes siempre me han acompañado y comprendido”, dijo con sinceridad.

Osmel para rato

Aunque su despedida del Miss Universo generó sorpresa, Sousa aseguró que no se trata de un retiro total, sino de una transformación. “Ahora, más que nunca, hay Osmel para rato”, prometió, confirmando que su nuevo enfoque estará en las redes sociales, donde planea compartir su experiencia, consejos de belleza y momentos de su vida con el toque único que lo caracteriza.

El anuncio ha generado una ola de reacciones entre seguidores, exreinas y figuras del entretenimiento que celebran su legado y aplauden su decisión de reinventarse. Con esta nueva etapa, Osmel Sousa demuestra una vez más que su influencia va más allá de los escenarios: es un ícono que sigue marcando tendencia, ahora desde el universo digital.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube