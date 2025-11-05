Un milagro tras la pérdida: Ferdinando Valencia y Brenda Kelleman hacen importante anuncio a sus fans

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 3 de agosto, fecha que marcaba seis años desde la partida de Dante, hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kelleman, fallecido a los tres meses tras una meningitis, la pareja vivió un momento lleno de emoción y esperanza al descubrir que esperan un nuevo bebé.

La noticia se compartió a través de un emotivo video en el canal de YouTube de Ferdinando, donde revelan la experiencia espiritual que acompañó este milagro familiar.

Un sueño que tocó su corazón

En el video, Ferdinando contó que tuvo un sueño, o una experiencia entre el sueño y la vigilia, en la que sintió la presencia de su hijo Dante.

“Quisiera pensar que es él dándonos un mensaje, como si quisiera volver o decirnos algo”, relató.

La coincidencia de que esto ocurriera justo en el aniversario de su fallecimiento refuerza para la pareja la sensación de conexión espiritual con su hijo.

Del dolor a la gratitud

Ferdinando y Brenda reconocen que la llegada de este bebé no borra el dolor de haber perdido a Dante, pero la consideran una señal de que su hijo aún no los ha olvidado: “es la prueba de que su amor es una energía eterna que nos sigue protegiendo”. La pareja asegura que este mensaje les dio esperanza y los llenó de gratitud en un momento tan significativo de su vida.

La pareja decidió hacer pública la noticia a través de YouTube, agradeciendo a sus seguidores por acompañarlos tanto en los momentos de tristeza como en esta nueva etapa de alegría. Además, adelantaron que pronto revelarán el sexo del bebé y compartirán cómo sorprendieron a sus familiares con la noticia.

El embarazo de Ferdinando Valencia y Brenda Kelleman se convierte en un símbolo de resiliencia y de amor que trasciende la vida.

