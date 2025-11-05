La separación no los detuvo: Dakota Johnson y Chris Martin despiertan rumores con nuevos romances

Suscríbete a nuestros canales

Después de anunciar su separación a mediados de 2025, Dakota Johnson y Chris Martin han comenzado a tomar rumbos distintos en su vida personal, aunque siguen siendo foco de atención mediática.

Mientras Dakota parece encontrar un nuevo equilibrio tras la ruptura, explorando proyectos profesionales y su vida privada, Chris ha sido visto compartiendo momentos cercanos con Sophie Turner, lo que genera especulación sobre un posible romance.

Dakota Johnson se reinventa

La actriz ha optado por enfocarse en sí misma y en su carrera. Fuentes cercanas indican que Dakota ha retomado actividades sociales y personales con una actitud más ligera y segura, priorizando su bienestar y su independencia. Al mismo tiempo, sigue consolidando su imagen en la moda, participando en campañas internacionales y eventos de alto perfil, mientras desarrolla proyectos cinematográficos como productora y directora.

Sin embargo, también surgen rumores de que ha estado saliendo con alguien de forma reservada para ver cómo se dan las cosas.

Chris Martin y Sophie Turner despiertan rumores

En paralelo, el vocalista de Coldplay ha sido visto en varias ocasiones acompañado de Sophie Turner en Londres. Aunque no han hecho declaraciones oficiales, la cercanía entre ambos ha dado pie a comentarios sobre un posible vínculo romántico.

Nuevos caminos para ambos

La ruptura de Johnson y Martin no parece haber dejado secuelas negativas visibles; más bien, ambos parecen aprovechar esta etapa para explorar nuevas oportunidades. Dakota proyecta independencia y fortaleza personal, mientras Chris se muestra abierto a nuevas conexiones.

Aunque su historia juntos terminó, Dakota Johnson y Chris Martin siguen siendo protagonistas en sus mundos. Sus caminos separados reflejan crecimiento personal, nuevas experiencias y la posibilidad de romances inesperados.

