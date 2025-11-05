Chepa Candela: Miss Venezuela Stephany Abasali "se pone las pilas"

Suscríbete a nuestros canales

¡!Buenaaasss, buenasss!!... Y, una vez más, les doy la bienvenida a esta, la columna más esperada, leída, copiada, peeerooo… ¡¡jaaamáaasss igualada!! del “periodismo farandulero” de este país, donde durante casi medio siglo (¡Ná guará!), el chisme se bate mejor que ¡en ninguna otra parte!!… ¡¡Duélale a quien le duela!!…

Osmel Sousa

Y como de chismear se trata, porque para eso me tienen aquí, paso a batirles que, como venía rodando (yo me lo sospeché desde un principio), es definitivo y quedó confirmado que OSMEL SOUSA ya no pertenece a la organización Miss Universo… y junto con el susodicho también salió como tapa de cerveza el mexicano Raúl Rocha, quien fungía de presidente de dicho “templete”… aunque hasta el momento no se ha confirmado si el empresario confirmado renunció… o lo renunciaron… Lo que sí es un hecho público y notorio es que “El zar de la belleza” ¡dejó el pelero! Y con su drástica decisión tuvo mucho que ver la incorporación del “Chinto tramoyero” (entiéndase: Nawat Itsaragrasil… ¡¡Suuussstooo!!), al que no pasa, ni empujado… y quien se ha tomado atribuciones que no le ha dado la directiva y sus decisiones inconsultas no le están haciendo bien a dicho certamen que, por primera vez en toda su historia, está enfrentando una grave crisis… El caso es que, aunque Osmel no haya dicho ni siquiera “esta boca es mía”… y siga con su pico cerrado, es un hecho que abandonó las filas del Miss Universo… digo yo que abandonó, pues por ahí se comenta (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) que le dijeron: “Hasta aquí te trajo el río”… Y les repito, lo que extraña-araña es que, siendo tan dado a la polémica y a la tramoya, siga haciendo “silencio por el foro”…

Stephany Abasali

Por cierto que la STEPHANY ABASALI está “pescando en río revuelto”…y mientras la tormenta azota en el Miss Universo, “pelo a pelo” ha ido subiendo como la espuma dentro del favoritismo de medios y missólogos…y aunque no la ven como la corona puesta, ¡(Yo tampoco la veo y sin embargo la apoyo por ser paisana) aseguran que van a dar pelea la noche del 21 de noviembre cuando se lleve a cabo la elección de la sucesora de Victoria Kjaver, la actual titular del “templete” que en esta nueva edición (La número 74) ha dado bastante tela para cortar…El caso es que la Miss Venezuela, está espabilando, abrió los ojos (¡Por fin mijita!) y cambió de sopetón su apocada actitud para volverse una fiera en estos últimos días…Eso sí, sin perder el glamour…Vamos a ver (Dijo un ciego)qué hace el día de la “verdura”…

Miss Colombia

Y como las latinas no están dispuestas a dormirse en los laureles, además de la Miss Venezuela, también están haciendo bulla la MISS COLOMBIA (VANESSA PULGARIN), le siguen Miss Argentina (Aldana Masset), Miss Perú (Karla Bacigalubo), Miss Puerto Rico (Zashely Alicea), Miss Chile (María Ignacia Moll)…esas son las aspirantes de “este lado del mundo” que le moverían el piso al resto de las candidatas de los más de 100 países que se fajarán por la corona que el año pasado ganó la danesa Vanessa Kjaer que ya está en la cuenta regresiva de su reinado…y enseguida que le diga adióosss al mundo missérico, empezará con los preparativos para lanzarse al agua con un cotizado modelo de Dinamarca, con el que lleva más de un año empatada…¡¡Baaay, baaayyy!!…

