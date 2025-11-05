¡Vuelo musical! Melody Gaita cumple 41 años y lanza el nuevo sencillo promocional "El Águila"

Suscríbete a nuestros canales

La agrupación Melody Gaita celebra sus 41 años ininterrumpidos en el mercado musical venezolano y lanza un nuevo sencillo promocional que llega arropando con las alas de su tema "El Águila".

Para seguir en la onda que los hizo bautizar como “Los reyes del vacilón”, el grupo quiso echar mano de una nueva inspiración.

Considerada como una de las principales agrupaciones gaiteras capitalinas, este tema fue compuesto por Álvaro "Cuchillo" Durán y Jesús Uzcátegui, director y director musical, respectivamente. Es interpretado por Hilder Jaimes, cantante que se estrena este año con el grupo, cita una NDP.

“Los animales siempre nos han dado suerte. Desde nuestra fundación (1984), nos hemos pasado casi por todo el reino animal. En esta oportunidad, quisimos también reivindicar a un ave que ha sido siempre vista como “villano”, por considerársele de rapiña. Pero quisimos darle un sentido positivo y dejar el mensaje que, así como eso es cierto, también bajo sus grandes alas es capaz de arropar al resto de las especies”, expresó Durán.

El grupo hizo un video en la Hacienda El Arroyo, por cortesía de José Alejandro Moreno y Belkis César, encargados del lugar.

El equipo de grabación del clip, bajo la supervisión y equipo técnico de María Alejandra Nava, contó con la producción y dirección de José Bermúdez y el propio Durán. Con la asistencia de José Machado.

Su campaña promocional incluye, además de gira de medios, presentaciones el próximo viernes 14 de noviembre en La Gran Carne en Vara y el sábado 15 de noviembre en la discoteca El Encuentro, ambos ubicados en Guatire.

Asimismo, el sábado 13 de diciembre estarán en el Colegio La Concepción y el viernes 19 del mismo mes en El Gaitazo espumoso, en el Ccct. Este encuentro, que se realiza por segundo año consecutivo, contará, además de Melody Gaita, con la participación de Betulio Medina y su Maracaibo 15, Rincón Morales, Gaiteros de Pillopo, D´Total Zulianidad y Tatuaje Zuliano.

Ya El Águila está disponible en todas las plataformas digitales. Y próximamente estará disponible el video en su canal de YouTube.

