Diosa Canales fulmina a Maluma en “La Casa de Alofoke 2”: Si hablo lo entierro

Suscríbete a nuestros canales

En un fragmento del programa, los participantes especulaban sobre la identidad de un artista "muy grande" que estaría presente en la final. Cuando el nombre de Maluma surgió entre las opciones, junto a Bad Bunny y Rauw Alejandro, Diosa Canales interrumpió de inmediato con un "No, no, no, Maluma es gigante, Diosa". Sin embargo, su tono cambió radicalmente al instante siguiente, cuando sentenció: "No hablemos de Maluma porque lo entierro vivo aquí ya" y "Por favor", pidiendo de manera terminante cambiar de tema. La rapidez y firmeza de su intervención dejó claro que existía un historial negativo detrás de su relación con el cantante.

Críticas veladas a la autenticidad del artista

Aunque se negó a entrar en detalles específicos, argumentando que no le gusta hablar de personas que no conoce personalmente, Diosa Canales lanzó dardos contra la supuesta falsedad de Maluma. "Un artista es grande cuando de verdad es una persona respetuosa, humilde...", declaró, insinuando que, para ella, el colombiano no cumple con estos valores. Remató sus comentarios calificándolo despectivamente de "Whatever. Cualquier cosa", y añadiendo: "Y no voy a entrar en detalle". Sus declaraciones reflejan una profunda decepción personal con la figura del artista.

Una industria que "engaña"

Más allá del ataque directo a Maluma, Canales aprovechó el momento para lanzar una crítica general a la hipocresía que, en su opinión, domina el mundo del espectáculo. "Las personas más mentirosas del mundo son los artistas", afirmó sin tapujos. Explicó que existe un sector de la industria que "le hacen creer a la gente que son una cosa que no son", creando una imagen pública que no se corresponde con la realidad privada.

Reacción en el estudio y un misterio sin resolver

La reacción inmediata de los demás participantes fue de sorpresa y, al mismo tiempo, de respeto por la petición de Diosa de no profundizar en el tema. Una vez que quedó claro que no ofrecería más detalles, el presentador y los concursantes optaron por calmar los ánimos y cambiar de conversación, dejando un gran misterio en el aire sobre qué experiencias concretas llevaron a Diosa Canales a formarse tan mala opinión del cantante colombiano. La vedette, por su parte, dejó claro que tiene más revelaciones por hacer, advirtiendo: "Y no me hagan hablar más de nadie porque tengo más de quién hablar".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube