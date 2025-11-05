Nawat Itsaragrisil: todo sobre el polémico director que sacude al Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Nawat Itsaragrisil es un empresario y personalidad de los medios tailandeses que inició su carrera frente a las cámaras como presentador de programas de viajes como "Exhibition Show" y "Kon Thueng Chan". Su incursión en el mundo de los concursos comenzó como director y productor ejecutivo de Miss Thailand World entre 2007 y 2012. En 2013, decidió fundar su propia franquicia, Miss Grand International, consolidando su poder en la industria. Su influencia creció sustancialmente en 2025, cuando adquirió la licencia de Miss Universo Tailandia y fue nombrado Director Ejecutivo de la Organización Miss Universo, posicionándolo como una de las figuras más poderosas en el escenario global de la belleza.

Una gestión marcada por la controversia y el conflicto

La trayectoria de Nawat ha estado salpicada por polémicas recurrentes, muchas de ellas relacionadas con comentarios públicos sobre el físico de las concursantes. En 2016, fue acusado de decirle a Miss Islandia que estaba "demasiado gorda". En 2022, afirmó en una transmisión en vivo que Miss Vietnam tenía "el torso demasiado largo y las piernas muy cortas". En mayo de 2025, volvió a generar indignación al publicar en Instagram imágenes "antes y después" de la ganadora de Miss Grand International 2024, Rachel Gupta, insinuando que se había realizado cirugías estéticas. Además, ha mantenido disputas públicas con seguidores filipinos y con la organización de Miss Supranational.

El incidente con Miss México: La chispa que encendió la mecha

La polémica más reciente estalló el 4 de noviembre de 2025 durante una ceremonia de entrega de bandas en Bangkok. Nawat interrogó públicamente a la representante de México, Fátima Bosch, sobre su ausencia en una sesión de fotos para un patrocinador. Según videos del incidente, el intercambio se tornó tenso cuando Bosch intentó explicar su posición, tras lo cual Nawat la llamó "tonta" y "cabeza hueca", llegando a llamar a seguridad. En respuesta, Bosch abandonó el salón, acto que fue seguido en solidaridad por la Miss Universo titular 2024, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, y un numeroso grupo de candidatas, en un contundente abandono del lugar.

Solidaridad y una disculpa forzada

La reacción fue inmediata y global. Miss México emitió un comunicado calificando el hecho de "inaceptable", mientras que Victoria Theilvig expresó en sus redes sociales su orgullo por Bosch y recalcó que "defenderse a una misma es uno de los actos de amor propio y fortaleza más importantes". Bajo la presión, Nawat Itsaragrisil emitió una disculpa pública en una transmisión en vivo al día siguiente, aunque sin mencionar a Bosch directamente: "Si alguien no se siente bien, si alguien se siente incómodo, si alguien fue afectado, me disculpo con todos". La Organización Miss Universo (MUO) también se vio obligada a intervenir, emitiendo un comunicado en el que reafirmaba su compromiso con el "respeto, la seguridad y la integridad" de todas las participantes y enviando a su CEO, Mario Búcaro, a Tailandia para manejar la situación.

Un certamen bajo la sombra del escándalo

Este incidente no es aislado, sino que forma parte de una serie de fricciones entre la MUO y la organización local tailandesa liderada por Nawat. Días antes, ambas entidades habían tenido un desacuerdo público sobre la autorización de un evento promocional de votaciones, lo que evidenció las tensiones internas. A pesar de los escándalos, el certamen de Miss Universo 2025 continúa según lo programado, aunque la sombra de las polémicas de su director tailandés permanecerá sobre la competencia, planteando serias preguntas sobre los valores y la gobernanza de la organización.

