"Salsa bajo la Cúpula III": El 6 de diciembre se enciende la rumba en el Poliedro de Caracas

El próximo 6 de diciembre, el Poliedro de Caracas se convertirá en la sede de uno de los espectáculos más emblemáticos del cierre de este 2025: el concierto "Salsa bajo la cúpula III".

Los amantes de este género podrán disfrutar de las presentaciones de artistas de la talla de Willie González, Pupy Santiago, Pedro Brull, Pedro Arroyo, y la orquesta Puerto Rican Power.

Un show que promete para los amantes de la salsa

Los artistas prometen hacer un recorrido que abarca desde la salsa romántica hasta la salsa brava, con un repertorio de temas que ha marcado a varias generaciones. Éxitos como “No podrás escapar de mí”, “Pequeñas cosas”, “Enamorado de ti”, “15 años”, “Déjame” y “Por alguien como tú”, entre otros, resonarán en el Poliedro de Caracas.

A esto se suma una puesta en escena de alto nivel, con sonido de primera línea y orquesta en vivo, así como un diseño visual que busca garantizar un espectáculo inolvidable para sus asistentes.

“Salsa bajo la cúpula III” es organizado por Spartans Producciones. Mientras que las entradas para el evento se encuentran a la venta a través de la plataforma de TicketShopVe.com.

