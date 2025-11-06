Cher responde a las críticas por su relación con un hombre 40 años menor: Mi espíritu sigue siendo joven

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista en CBS Mornings, Cher abordó sin tapujos los comentarios sobre la diferencia de edad con su pareja, Alexander "AE" Edwards. La artista declaró: "Lo que sea. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa". La artista, que cumplió 79 años, enfatizó que la edad nunca ha sido un tema de discusión en su relación, y destacó que Edwards valora su espíritu joven: "Él siempre me dice: 'Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven'".

Claves de una relación inusual

Cher describió la conexión con Edwards como algo natural y espontáneo, basado en la risa y la admiración mutua. "Reímos todo el tiempo. Lo amo. Creo que es hermoso y muy talentoso. Es una de las personas más talentosas que he conocido". Además, la cantante ha formado un vínculo cercano con Slash, el hijo de seis años de Edwards, a quien considera "muy divertido, muy inteligente. Es un encanto". Cher incluso bromeó con que su deseo de tener "un hombre y un niño pequeño" se ha cumplido al pie de la letra.

Antecedentes y contexto de la polémica

La relación de Cher con Edwards, confirmada públicamente en 2022, ha generado reacciones polarizadas, incluidas supuestas preocupaciones de su hijo, Chaz Bono, sobre las "verdaderas intenciones" del productor. Sin embargo, la pareja ha mantenido su unión y ha sido vista en eventos públicos, como la Semana de la Moda de Nueva York y la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024. Cher, por su parte, ha reiterado que el amor no entiende de matemáticas.

Una vida más allá de la polémica

A sus 79 años, Cher mantiene una energía envidiable: entrena cinco veces por semana, impulsa su marca de helados Cherlato y reflexiona sobre el envejecimiento con humor: "¡Odio envejecer! No soy más sabia". Su actitud desafiante y su compromiso con su felicidad personal refuerzan un mensaje claro: "No sé hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Me encanta lo que hago".

