Chepa Candela: La candidata por Miranda, Clara Vegas, ¿Será la próxima Miss Venezuela Mundo?

¡¡Good morning for everybody!! (o lo que es lo mismo, ¡Buuuenoosss días para todos, todas y todes!!)… y nuevamente ¡heme aquí!, donde ya voy rumbo al medio siglo, (¡Una pelusa!) en este raudo tecleo que deja mis uñitas todas escarapeladas y echando más humo que una chimenea, aunque “sarna con gusto no pica”…

Alessandra Guillén

Así que, una vez más, ¡bienvenidos a este sabroso cotilleo!, el cual arranco batiéndoles que los pronósticos que rodean a ALESSANDRA GUILLEN (¿Les suena ese nombrecito?) en sus intenciones de traerse la décima corona de Miss International, no son nada alentadores, porque realmente son pocos, muy pocos, (Ojo: Entre los que me cuento) los que la ven ganadora…y es que ni ella misma se ayuda con esa actitud tan negativa que proyecta en cada una de sus salidas…¡Síii, señores!…La susodicha, que en el 2024 portó la banda de Amazonas, y quien hoy arranca a los predios de Vietnam, donde el próximo 27 de este mes se realizará la elección de Miss International 2025, se va a competir en el mencionado “templete”, sin hacer ninguna bulla, pues ni la misma Organización Miss Venezuela se encargó de informarlo a prensa…es que ni un coctelito “piche” de despedida le hicieron a la pobre para desearle suerte (aunque fuera por hipocresía) en sus pretensiones de alzarse con la banda internacional de este certamen, que en honor a la “verdura” (Como el apio, el ocumo y la batata) ya no tiene la misma importancia de antes…y casi nadie le para…De manera que la Alexandra Guillén como se va, así promete regresar…es decir sin que nadie se dé cuenta…¡O sea, jelouuu!…

Venezuela en el Miss Mundo, Miss International y Miss Supranational 2026

Yyy continuando con la onda missérica, les bato que, tal como lo anunció Venevisión (también, sin mucha bomba, ni mucho platillo, porque a dicho canal ahora pareciera no interesarle los medios), esta noche se conocerán las tres “niñas” que representarán a Venezuela en el Miss Mundo, Miss International y Miss Supranational 2026 y, según missólogos y a decir de mis fuentes que deambulan por el ambiente, los tiros van hacia las siguientes candidatas: MISS MIRANDA (CLARA VEGAS), aunque muchos la dan para el Miss Universo, (Yo opino lo mismo, por su imponente tipología, sin ser una belleza de mujer) Miss Amazonas (María Evangelista Alayón), Miss Falcón (Mística Nunes) y Miss Táchira (Valeria Del Amor), que no le hace ningún honor a su apellido, porque me cuentan (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito) que la muchacha es más pesada que “un collar de bolas criollas con el mecate mojado” y, dizque, ve a sus compañeras “como gallina que mira sal”…Como quiera que sea, estas candidatas son, según se comenta, son las que más chance tienen de alzarse con los títulos respectivos…pero, bueno, esperaremos, porque el efecto “tramoya” nunca falta y esta vez no sería excepción…¿Se acordarán de mí!....

José Andrés Padrón

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el JOSE ANDRÉS PADRÓN se tuvo que levantar de la cama para no perder los múltiples compromisos que tiene como animador porque antes de su operación de vesícula fue contratado por varias empresas para animar algunos “templetes” y saraos… y no querían suplente, por lo que tuvo que suspender su reposo, ya que no podía dejar de cumplir con los convenios, de los que había recibido el pago acordado… así que ¡a echarle pichón a la chamba! Como lo hizo el pasado fin de semana en Maracay, donde animó un evento... y eso cantó y bailó como una zaranda… aunque después, ique, andaba quejándose con los dolores, por haber abusado… ¡Cuídate, chamo!, porque primero está la salud; el resto que aguante…

