¡Escándalo de fuga! Este sería el supuesto paradero de la socia de Miss Universo según confesiones de Lupita Jones

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del Miss Universo atraviesa un capítulo digno de serie dramática: una orden de arresto, acusaciones millonarias, números que no cuadran y una protagonista que habría desaparecido del radar. En medio del desconcierto, Lupita Jones encendió la polémica al revelar que la empresaria investigada estaría oculta y lejos del ojo público.

La orden que sacudió la pasarela y destapó el escándalo

La crisis estalló cuando autoridades tailandesas emitieron una orden de arresto contra la empresaria vinculada al Miss Universo, luego de que no se presentara a audiencias clave relacionadas con presuntas irregularidades financieras. El hecho rompió la imagen de estabilidad que la organización intentaba conservar y convirtió el asunto en un caso internacional.

De inmediato comenzaron a circular reportes señalando que la ejecutiva ya no se encontraba en Tailandia, lo que alimentó las sospechas de evasión. Para una industria acostumbrada a guiones controlados con discursos de perfección y la noticia cayó como un golpe directo a la reputación global del certamen.

La millonaria venta que dejó más ruido que renovación

La transacción que cambió la estructura del Miss Universo fue presentada como un paso hacia la modernización, pero con el tiempo empezaron a aparecer dudas sobre la solidez económica detrás de la operación. Informes financieros inconsistentes y movimientos corporativos sin explicación han sembrado inquietud entre franquicias y patrocinadores.

De confirmarse irregularidades, la polémica no solo afectaría a una ejecutiva, sino que pondría en jaque la legitimidad de la organización completa y su manejo administrativo.

Lupita Jones reaviva la polémica y apunta a un escondite fuera del radar

En medio del silencio oficial, Lupita Jones reapareció con declaraciones directas que encendieron titulares. Según reveló, información que circula entre personas del medio indica que la empresaria habría dejado Tailandia y estaría escondida, evitando eventos, cámaras y cualquier espacio donde pudiera ser localizada.

La figura de Jones no es menor: su salida del cargo en México estuvo rodeada de tensiones y desacuerdos con la nueva administración del certamen. Su voz, aún con influencia entre seguidores y exreinas, volvió a colocar el tema en el foco público y alimentó la narrativa de opacidad interna. Con un solo comentario, la exdirectora reabrió heridas y dejó al Miss Universo bajo una lupa implacable.

El show continúa, pero con el maquillaje a punto de correrse

El impacto ya se siente entre franquicias nacionales, directores regionales y fanáticos que exigen certezas sobre el futuro del concurso. Algunos países han comenzado a cuestionar su participación, mientras patrocinadores analizan su permanencia ante el desgaste de imagen. El clima es de tensión y cautela.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube