Chepa Candela: La Aigil Gómez espera su reenganche en Televen

¡¡¡Feliz inicio de semana y mes, mi gente bella, y “Federica” también!!!... Hoy, como siempre, vengo con estas pilas ¡bien puestas!, para ponerlos al “day” (también como de costumbre) con lo más “hot, hot” del acontecer farandulero de este país y el resto del globo terráqueo, donde el que menos puja, ¡puja una hallaca! con pernil, ensalada de gallina, pan de jamón, torta negra y panetón...

Aigil Gómez

Pero como hoy es lunes, y el cuerpo lo sabe, corto de tajo el intro y suelto el brollo contándoles que la AIGIL GÓMEZ sigue con la fe intacta y a la espera de su reenganche en Televen; y es que la animadora de marras no acepta que le hayan dado ese palo cochinero por “acullá” en el canal de la bolita roja, luego de haber faltado a varios llamados que le asignó la empresa y en consecuencia dieron la orden de despedirla a ella y a otros compañeros de oficio (dígase: a la María Gabriela Rico y al Jesús De Alva)… ¡Pasa, resulta y acontece! Que de los tres personajes que sufrieron estas severas medidas (de ser anulado sin derecho a pataleo), el único que se batió un champú de “me importa poco lo que digan” fue el Jesús, quien luego de recibir la noticia de que fue expulsado de la nómina del canal, corrió a sus redes sociales y eliminó todo rastro que lo vinculara a la empresa antes mencionada, una medida que muchos de sus afectos y cercanos calificaron de “malcriadez”… Por el contrario, María Gabriela y Aigil sí lloraron a moco suelto, hicieron puchero y se guindaron más que mono recién nacido a las faldas de los ejecutivos del canal, trayendo como consecuencia el reenganche de María Gabriela (en un cargo menor en “Lo Actual”) y la Aigil aún está en “veremos”… Ante todo este “merequetengue”, la Gómez sigue apegada a sus santos, amuletos y todo símbolo que le traiga la suerte a su vida; porque si de algo ella está segura es que el mercado del entretenimiento nacional no ofrece muchas ofertas económicas y de exposición televisiva como para estar desojando la margarita, y por eso, prefirió echar una “jalaíta” y ver si puede mantenerse agarrada a ese cambur llamado “La Bomba” (por muy aburrido, desazonado, y trillado que esté)…

Thalia Olvino

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que por la plata baila el mono, y “por robar unas cuantas cámaras” también; y es que luego de soltar sapos y culebras en contra de la Organización Miss Venezuela, la THALIA OLVINO (Miss Venezuela 2019) reapareció por los predios de Venevisión, más bajita que un pitufo; es decir, llegó cordial, serena, con una sonrisa de oreja a oreja, honrrando a “Raquel y todo aquel” y halagando convenientemente todo lo que veía en su paso; y es que la oportunidad que le encasquetaron como “Jurado Calificador” de esta actual edición del Miss Venezuela no la iba a desperdiciar, y en consecuencia, ya no recuerda todo lo malo que dijo de Nina Sicilia y su combo; su pasado como ex reina de belleza quedó borroso, y cuando le lanzan puntas al respecto ella responde con un “de qué me hablas”… Con este ejemplo que nos da la Thalia Olvino queda demostrado que “a lo pasado pisao” y si le pones unos cuantos flashes, cámara, y acción, mucho M-E-E-E-E-J-O-O-O-O-R…

Julio César Prince

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el “PRINCE” JULIO CÉSAR aprovechó la cuenta de Instagram del comentarista peruano, Jens Castro, para “cacarear” que él no ha abandonado a su suerte a Tina Batson (Miss Cosmo Venezuela 2025); esto a raíz del escándalo que desató en las redes sociales el vídeo en donde la “reina de belleza” fue observada pasando las de Caín en el certamen internacional, en donde se le ha visto cargar maletas, grabarse y fotografiarse por sí sola, sin el apoyo de la delegación nacional… Ante esta ola de críticas, “Prince” expresó que tienen en contra de él una campaña de desprestigio, que Tina ique tiene el apoyo y el respaldo absoluto de la organización Reinas y Reyes de Venezuela, y que lo que están viendo (dígase: la soledad de Tina en todo el proceso) forma parte del show… ¿Será verdura el apio?... ¡Amanecerá y veremos!... Lo que sí es seguro es que la reina criolla (designada) cuenta al momento con más detractores que apostadores a su éxito… ¡Fin!...

