estudio revela cuánto tiempo pasan los niños en redes sociales: TikTok y Youtube son las favoritas

Los jóvenes convierten la navegación por internet en un 'scroll' infinito y dividen su tiempo entre redes sociales y juegos para celular.

El plataforma internacional Qustodio, especializada en la seguridad y el bienestar digital para las familias, realizó un estudio con los datos de 400.000 familias con hijos entre 4 y 18 años de seis países (Brasil, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Australia).

Tal informe indica cuánto tiempo pasan los niños pegados en las pantallas luego del colegio.

¿Cuánto tiempo pasen los niños en redes sociales?

El tiempo de uso de las pantallas fuera de las aulas ronda las cuatro horas diarias, con TikTok como la red social preferida y YouTube como la plataforma de vídeo favorita entre los menores, que reciben su primer móvil en torno a los 12 años.

Estudio realizado en España

El consumo de vídeos disminuyó ligeramente (de 39 a 37 minutos diarios) y YouTube es la plataforma preferida, tanto a nivel global como en España (43 minutos por día), seguida de Disney +, Amazon Prime Video y Netflix. Además, el consumo de vídeos cortos creció de una forma significativa, debido a su ritmo rápido y formato visual, que los hace más atractivos y adictivos.

Las redes, sobre todo TikTok e Instagram, siguen siendo el 'pasatiempo' preferido de los jóvenes, que 'pasan' más de una hora al día en ellas (64 minutos), y España lidera además la lista entre los seis países que han sido objeto del estudio, con una media de 77 minutos diarios.

De acuerdo a la psicóloga Gloria Rodríguez Ben, destacó durante la presentación en Madrid del trabajo a la prensa que la exposición constante a vídeos cortos puede provocar una sobreestimulación en los niños que reduce su capacidad de atención y su paciencia para actividades que requieren más tiempo o esfuerzo, y ha incidido por ello en la importancia de acompañar a los menores y de establecer límites adecuados para favorecer un uso equilibrado de la tecnología.

Rodríguez Ben y la gerente de comunicación de la plataforma, Emily Lawrenson, subrayaron que las redes son "determinantes" para los menores, ya que influyen en cómo se ven a sí mismos y cómo entienden el mundo, y la importancia de crear un 'muro' saludable y construirlo desde la elección consciente.

El uso de internet y de las redes no es en sí mismo negativo, dijeron, y destacaron la importancia del 'acompañamiento', de la educación, de no prohibir pero sí establecer límites, y también de que los mayores actúen como modelos para los más pequeños y se fijen límites.

¿Cuáles son los videojuegos favoritos?

Los videojuegos caen y el tiempo dedicado ha bajado en unos 5 minutos con respecto a las cifras de 2024, y entre los más populares en las aplicaciones móviles continúan Roblox (76 minutos al día a nivel global; 63 minutos en España), seguida de Clash Royale, Brawl Stars, Among Us y Stumble Guys, y los expertos de Qustodio alertaron de que los chats que incluyen los videojuegos se están convirtiendo en un escenario de amenazas para los menores.

Incidieron por ello en la importancia de supervisar esos videojuegos y de prestar atención a factores como el contacto con desconocidos, el uso de lenguaje inapropiado y las situaciones de acoso, para proteger la privacidad y evitar situaciones incómodas, además de limitar o desactivar el chat, supervisar las partidas y fomentar el juego solo con amistades.

