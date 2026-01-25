Virales

Mujer saca mueble a secar y camión de la basura se lo lleva: termina en un giro inesperado

Este suceso se convirtió en un ejemplo de cómo un error puede derivar en una historia con final feliz.

Por Jessica Molero
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 04:26 pm

En Maceió, Brasil, una mujer vivió un momento insólito al sacar su sofá a secar y verlo llevado por un camión de basura que lo confundió con desecho. 

Lo que comenzó como una acción cotidiana se convirtió rápidamente en un hecho viral gracias a la grabación del incidente, que fue difundida en redes sociales y generó gran sorpresa entre internautas.

El video acumuló miles de vistas y comentarios que mezclaban incredulidad, humor e indignación por el error del servicio de aseo urbano, destacando lo inesperado de situaciones aparentemente rutinarias.

La afectada explicó que el mueble había sido colocado brevemente al sol para secarlo y que nunca imaginó que sería retirado por el camión. Sin embargo, la historia tuvo un giro positivo cuando una mueblería local decidió intervenir. 

Conmovidos por el hecho y su difusión en redes, los dueños del negocio anunciaron que le regalarían a la mujer un sofá completamente nuevo, transformando un hecho desafortunado en una acción solidaria.

 

Días después, la mujer recibió el nuevo mueble en su domicilio y compartió su agradecimiento públicamente, así lo confirmó el medio digital Tubarco.news. El gesto fue ampliamente comentado en redes sociales, demostrando cómo la viralidad puede generar respuestas positivas y solidaridad ante incidentes cotidianos.

