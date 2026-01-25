Mujer saca mueble a secar y camión de la basura se lo lleva: termina en un giro inesperado

Suscríbete a nuestros canales

En Maceió, Brasil, una mujer vivió un momento insólito al sacar su sofá a secar y verlo llevado por un camión de basura que lo confundió con desecho.

Lo que comenzó como una acción cotidiana se convirtió rápidamente en un hecho viral gracias a la grabación del incidente, que fue difundida en redes sociales y generó gran sorpresa entre internautas.

El video acumuló miles de vistas y comentarios que mezclaban incredulidad, humor e indignación por el error del servicio de aseo urbano, destacando lo inesperado de situaciones aparentemente rutinarias.

La afectada explicó que el mueble había sido colocado brevemente al sol para secarlo y que nunca imaginó que sería retirado por el camión. Sin embargo, la historia tuvo un giro positivo cuando una mueblería local decidió intervenir.

Conmovidos por el hecho y su difusión en redes, los dueños del negocio anunciaron que le regalarían a la mujer un sofá completamente nuevo, transformando un hecho desafortunado en una acción solidaria.

Días después, la mujer recibió el nuevo mueble en su domicilio y compartió su agradecimiento públicamente, así lo confirmó el medio digital Tubarco.news. El gesto fue ampliamente comentado en redes sociales, demostrando cómo la viralidad puede generar respuestas positivas y solidaridad ante incidentes cotidianos.

