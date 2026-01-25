¡En video! Alex Honnold conquista el Taipei 101 sin arnés ni red: así escaló 508 metros al vacío

Suscríbete a nuestros canales

El escalador estadounidense Alex Honnold hizo historia al conquistar el Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo, sin utilizar cuerdas, arneses ni redes de protección.

En una hazaña que duró exactamente una hora, 31 minutos y 40 segundos, el atleta de 40 años alcanzó la cima de la estructura de 508 metros de altura, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo bajo la modalidad de "free solo".

El evento, que mantuvo en vilo a millones de personas, fue transmitido en vivo de forma global a través de la plataforma Netflix bajo el título "Skyscraper Live".

Un inicio lleno de obstáculos

Honnold comenzó su ascenso superando la base del rascacielos, un tramo de 113 metros compuesto por losas inclinadas de acero y vidrio. En esta primera fase, tuvo que sortear dos estructuras metálicas de gran tamaño conocidas como ‘ruyi’, que representaron el primer gran desafío técnico.

A pesar de la dificultad, el escalador logró completar esta etapa inicial en menos de veinte minutos, demostrando una calma asombrosa frente al vacío.

El desafío de las "cajas de bambú"

Tras superar la base, encaró el segmento más extenso y agotador: el cuerpo principal del edificio. Esta sección está formada por ocho módulos superpuestos que imitan la forma de un bambú, situados entre los pisos 27 y 90.

Durante este trayecto de 274 metros verticales, Honnold escaló ante la mirada atónita de cientos de personas que lo observaban desde las ventanas de las oficinas y los miradores, mientras él mantenía un ritmo dinámico y preciso.

El peligro final en la aguja

La fase crítica llegó al alcanzar la torre superior, donde la estructura presenta inclinaciones hacia afuera que exigieron la máxima fuerza en sus brazos. El escalador avanzó por los anillos de seguridad exteriores hasta llegar a la aguja final, rematada por una pequeña esfera metálica.

Una vez en lo más alto, Honnold celebró su logro tomándose una fotografía que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Un sueño cumplido y transmitido al mundo

Esta hazaña marca un nuevo hito en la carrera de Honnold, quien saltó a la fama mundial en 2017 tras escalar "El Capitán" en Yosemite. El ascenso al Taipei 101 había sido un deseo personal del escalador durante más de una década.

Miles de espectadores se congregaron en las calles de la capital de Taiwán para presenciar el ascenso, mientras que la transmisión digital alcanzó una audiencia masiva en más de 190 países, contando con un equipo de comentaristas de élite que incluyó a figuras de la NASA y expertos en deportes extremos.

Aunque otros, como el francés Alain Robert en 2004, habían subido el edificio, ninguno lo había hecho sin sistemas de seguridad. Tras el descenso, Honnold se reunió con su esposa, Sanni McCandless, y dejó un mensaje de perseverancia: “Si trabajas muy duro, puedes hacer cosas difíciles”.

