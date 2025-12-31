Teléfonos Android: estos son los errores más comunes que acortan la vida de tu batería

Suscríbete a nuestros canales

La adquisición de un teléfono móvil implica un análisis técnico que va más allá de la estética. Especialistas en tecnología han identificado los fallos más recurrentes que cometen los usuarios al momento de realizar esta inversión, ofreciendo pautas para una selección más eficiente.

Un fallo habitual es seleccionar un dispositivo basándose exclusivamente en el prestigio de la marca o en su diseño exterior. Si bien firmas como Apple o Samsung lideran el mercado, fabricantes como Xiaomi o Realme presentan alternativas con especificaciones similares o superiores a costos más reducidos. La funcionalidad debe prevalecer sobre la apariencia para garantizar que el equipo cumpla con las expectativas del comprador.

Ajuste de potencia según el perfil de uso

No definir el propósito del equipo genera gastos innecesarios. Adquirir un terminal de gama alta para tareas básicas como llamadas o redes sociales resulta en un desperdicio de recursos.

Por el contrario, usuarios que requieren alto rendimiento para aplicaciones pesadas suelen optar por modelos limitados, lo que deriva en una mala experiencia de uso. Es fundamental equilibrar las capacidades del hardware con las necesidades reales del día a día, informó La Opinión.

La fluidez del sistema depende directamente de componentes internos. Expertos sugieren verificar que el equipo incluya al menos 6GB de memoria RAM y procesadores de generaciones actuales, como la serie 7 de Snapdragon o modelos Dimensity de MediaTek. Estos elementos determinan la longevidad del dispositivo y su capacidad para ejecutar procesos sin interrupciones.

Actualizaciones y calidad de componentes

El soporte técnico es otro factor crítico. Mientras marcas como Google o Samsung proporcionan hasta siete años de actualizaciones, otras empresas limitan este soporte a solo uno o dos años, acortando la vida útil del software.

Asimismo, se advierte sobre la interpretación de las cifras de marketing. Un alto número de megapíxeles en la cámara o de miliamperios en la batería no asegura resultados óptimos si el procesador o el software de gestión son deficientes. La calidad real de los componentes es más relevante que los valores nominales mostrados en la publicidad.

