Lentejas para Año Nuevo: dónde ponerlas según el Feng Shui para atraer riqueza

El Feng Shui, disciplina milenaria dedicada a equilibrar la energía en los espacios, indica que las lentejas representan riqueza y crecimiento económico.

Su efectividad depende de colocarlas en la zona correcta de la casa y mantener la armonía del entorno, potenciando así la atracción de oportunidades financieras y estabilidad para el nuevo año, con información de TyC Sports.

Para activar la energía de la abundancia, se recomienda colocar el plato con lentejas en el sector sudeste del hogar, conocido como el “Rincón de la Abundancia”. Este espacio está vinculado al flujo económico y a la expansión material, convirtiéndolo en el punto ideal para reforzar la prosperidad durante el Año Nuevo.

El ritual con lentejas es sencillo, pero requiere cuidado y atención, y es que, mantener el área limpia y libre de polvo permite que la energía fluya correctamente. La intención con la que se realiza el acto, junto con la correcta ubicación del plato, es esencial para atraer beneficios económicos y estabilidad financiera.

Además de las lentejas, es recomendable integrar otros objetos que refuercen la prosperidad:

Velas verdes: simbolizan crecimiento y renovación.

Monedas chinas: atraen fortuna y oportunidades.

Plantas sanas: representan vitalidad y energía positiva.

Cuencos de madera: equilibran la energía del elemento Tierra.

El Feng Shui aconseja no esconder el plato, sino colocarlo de manera armoniosa sobre repisas, mesas auxiliares o mesadas visibles en el sector Sudeste. Esto facilita la circulación de la energía positiva y refuerza la intención de prosperidad, evitando bloquear la influencia del ritual.

