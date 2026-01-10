"A veces me gustaría no ser conocido": Carlos Alcaraz se sincera sobre el peso de la fama

Suscríbete a nuestros canales

A sus 22 años, Carlos Alcaraz ha alcanzado la cima del tenis mundial, acumulando 24 títulos y seis Grand Slams. Sin embargo, el murciano reveló recientemente en el pódcast The Big T que la exposición constante tiene sus matices. «A veces me gustaría no ser reconocido, dar una vuelta por mi cuenta y hacer lo que sea que una persona normal hace», admitió el tenista, reconociendo que a veces extraña la sencillez de pasar desapercibido.

A pesar de estas reflexiones, Alcaraz —quien ahora trabaja bajo las órdenes exclusivas de Samuel López tras su etapa con Juan Carlos Ferrero— no tardó en mostrar su gratitud hacia el público. El joven maravilla enfatizó que se siente afortunado por su posición y disfruta cuando la gente le aborda para decirle que es una inspiración para sus vidas. «Para mí es una sensación increíble», aseguró.

Una rivalidad que trasciende el deporte

Alcaraz también analizó su papel junto al italiano Jannik Sinner en la expansión del tenis. Según el español, la intensidad de sus duelos ha logrado atraer a espectadores que nunca antes habían seguido este deporte. Esta labor de entretenimiento y promoción global es algo que lo llena de satisfacción personal.

Este sábado, ambos tenistas dejarán de lado la introspección para verse las caras en una millonaria exhibición en Incheon, Corea del Sur. El encuentro servirá como el termómetro final para medir fuerzas antes del inicio del Abierto de Australia, el primer gran reto de la temporada 2026.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.