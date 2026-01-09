Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: debut tenista millonario en Corea del Sur

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner iniciarán su temporada 2026 con un compromiso de alto impacto económico en Asia. Ambos jugadores se enfrentarán en un partido amistoso en Corea del Sur este 10 de enero, funcionando como antesala a su participación en el Australian Open.

De acuerdo con información de La Gazzetta dello Sport, la recompensa por disputar este encuentro de exhibición asciende a dos millones de euros para cada uno. Esta cifra resulta sorprendente al compararse con los premios oficiales del circuito profesional; por ejemplo, el campeón del Australian Open 2026 recibirá 2.400.000 €, apenas un margen superior a lo que los jóvenes astros cobrarán por un solo partido amistoso.

Una semana de premios históricos

La agenda de los tenistas antes del primer Grand Slam no termina en Seúl. Alcaraz y Sinner también tienen previsto participar en el "One Point Slam", un evento que reúne a profesionales, celebridades y amateurs bajo un formato particular. El ganador de este torneo se llevará un premio adicional de un millón de dólares.

De concretarse los triunfos, uno de los dos jugadores podría cerrar el primer mes de competición con ingresos históricos para el deporte. Actualmente, en el acumulado de premios oficiales de la ATP, el español mantiene una ligera ventaja sobre el italiano:

Carlos Alcaraz: $60,032,046.

Jannik Sinner: $56,632,426.

Esta exhibición en Corea del Sur no solo sirve como preparación física para el calor de Melbourne, sino que ratifica el estatus de Alcaraz y Sinner como las figuras más comerciales y demandadas del tenis mundial en la actualidad.

