¡Atención, beneficiarios de Seguro Social! La SSA modifica el envío de beneficios y esto es lo que debes hacer

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) comienza el año 2026 con algunos cambios importantes en la gestión de sus fondos.

Desde enero, millones de beneficiarios notarán ajustes no solo en el monto de sus cheques, sino también en cómo se distribuyen y en los límites de ingresos que se permiten.

Este esfuerzo tiene como objetivo adaptar los beneficios a la realidad económica actual, que está marcada por la inflación y el aumento del costo de vida.

A continuación, te contamos cómo recibir tu dinero y qué aspectos debes tener en cuenta para asegurarte de no perder tus beneficios.

Aumento del COLA 2026: ¿Cuánto dinero pagará el Seguro Social?

La noticia más importante para este ciclo es la llegada del Ajuste por Costo de Vida (COLA). Según la Administración del Seguro Social, el beneficio aumentará un 2.8% en 2026.

Este aumento tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente al incremento de precios en servicios y productos esenciales

En términos prácticos, un jubilado promedio que recibía $2,015 en 2025, ahora verá su cheque mensual aumentar a aproximadamente $2,071.

Por otro lado, las parejas que reciben beneficios conjuntos experimentarán un aumento promedio de $88, alcanzando un total de unos $3,208 mensuales, indica The Economic Times.

Nuevo calendario de pagos: ¿Cuándo se realizarán los depósitos de enero?

La SSA organiza los pagos de manera escalonada según la fecha de nacimiento para evitar congestiones en el sistema bancario. Es crucial que sepas cuándo te toca cobrar para manejar mejor tus finanzas:

Nacidos entre el 1 y el 10: Reciben su pago el segundo miércoles de cada mes.

Reciben su pago el segundo miércoles de cada mes. Nacidos entre el 11 y el 20: Reciben su pago el tercer miércoles.

Reciben su pago el tercer miércoles. Nacidos entre el 21 y el 31: Reciben su pago el cuarto miércoles.

Cabe destacar que, si recibes tanto el Seguro Social como la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o si comenzaste a recibir beneficios antes de mayo de 1997, la SSA deposita el Seguro Social el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Sin embargo, dado que el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2026 caen en fin de semana, esos pagos de SSI se adelantarán al último viernes del mes anterior, reseña Infobae.

Cambios en el límite de ingresos para trabajadores

Si todavía trabajas y no has alcanzado la edad plena de jubilación, la SSA ha hecho algunas actualizaciones sobre los límites de ganancias:

Límite general: En 2026, podrás ganar hasta $24,480 al año sin que tus beneficios se vean afectados. Si ganas más de esa cantidad, la SSA retendrá $1 por cada $2 que excedas el límite.

Año de jubilación plena: Si cumples la edad plena en 2026, el límite se eleva a $65,160. En este caso, se retendrá $1 por cada $3 que superen ese tope, indica AARP.

¿Cómo puedes asegurar que llegue tu dinero?

La SSA subraya que la forma más segura de recibir tus beneficios es a través del Depósito Directo. Los cheques de papel están casi en desuso por motivos de seguridad y rapidez.

La agencia aconseja a todos los usuarios que creen o revisen su cuenta en "my Social Security" en el sitio oficial ssa.gov para asegurarse de que su información bancaria y dirección estén actualizadas.

Es importante destacar que, el aumento bruto del 2.8% podría verse afectado por el incremento en las primas de la Parte B de Medicare, que generalmente se deducen automáticamente del cheque del Seguro Social.

