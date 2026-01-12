¿Tienes una fortuna en tu bolsillo? Estas monedas de EEUU que valen hasta $125.000

Suscríbete a nuestros canales

La valoración de activos históricos en el mercado de subastas ha puesto el foco sobre la numismática estadounidense, donde piezas de circulación ordinaria del pasado siglo se han transformado en objetos de inversión.

Según reportes de GOBankingRates y portales especializados como CoinTrackers, la escasez de ejemplares en estados de conservación óptimos y las anomalías en el proceso de acuñación manual de la época son los principales motores de estos precios.

No se trata solo del valor del metal precioso, sino de la rareza estadística de encontrar piezas que sobrevivieron al uso diario y a las fundiciones masivas de oro de la Gran Depresión.

Ejemplares de oro y plata bajo la lupa

Entre las monedas más codiciadas destaca el Águila Doble con Cabeza de la Libertad de 1883, cuyo valor actual se estima en 114.000 dólares. A esta le siguen de cerca el Liberty Seated de medio dólar (1878 S) y el Liberty Seated de 10 centavos (1874 CC), ambos con precios de mercado que rondan los 115.000 dólares.

El factor determinante en estas piezas es la marca de ceca (el lugar de fabricación, como Carson City o San Francisco), ya que las tiradas bajas en dichas sedes aumentan la demanda entre los expertos.

En un escalafón superior se encuentran las monedas diseñadas por Augustus Saint-Gaudens. Los ejemplares de Doble Águila de 1931 D y 1930 S han registrado valoraciones de hasta 120.000 y 125.000 dólares respectivamente.

Estas piezas representan el final de la circulación de monedas de oro en los Estados Unidos, lo que les otorga un peso histórico adicional por su escasez en el mercado actual.

Factores que determinan el precio final

La graduación otorgada por servicios externos como PCGS (Professional Coin Grading Service) o NGC (Numismatic Guaranty Company) es lo que permite que una moneda alcance estos rangos de precio.

Una moneda de 1871 CC (Carson City), por ejemplo, puede valer una fracción de su precio máximo si presenta desgaste por circulación, mientras que un estado "Mint State" (sin circular) dispara la cifra a los 115.000 dólares mencionados.

1883 Liberty Head Double Eagle Filadelfia $114.000

1878 S Liberty Seated Half Dollar San Francisco $115.000

1871 CC Liberty Seated Quarter Carson City $115.000

1874 CC Liberty Seated Dime Carson City $115.000

1931 D St. Gaudens Double Eagle Denver $120.000

1930 S St. Gaudens Double Eagle San Francisco $125.000

