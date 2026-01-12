¡Solo en EEUU! ChatGPT Health: conoce como instalarlo en tu teléfono

Suscríbete a nuestros canales

¡Es oficial! Tras el anuncio de OpenAI el pasado 7 de enero de 2026, la plataforma ChatGPT Health ya es una realidad exclusiva para los usuarios en EEUU. Esta nueva herramienta no es una aplicación aparte, sino un "espacio dedicado" y ultra-privado dentro de la aplicación que ya el mundo conoce.

ChatGPT Health está diseñado para ser un entorno seguro (cumple con la ley HIPAA una ley federal de los Estados Unidos, creada en 1996, que protege tu información médica para que nadie pueda verla o compartirla sin tu permiso). Puedes subir tus exámenes de sangre o conectar tus registros médicos para que la IA te ayude a entenderlos.

El Dr. David Kaplan, especialista en medicina interna, señaló:

"La inteligencia artificial en salud no debe verse como un sustituto del médico, sino como un copiloto que ayuda al paciente a llegar a la consulta con preguntas más precisas y datos mejor organizados".

Por su parte, la analista de tecnología médica Sarah Jenkins afirmó:

"El verdadero valor de ChatGPT Health reside en su capacidad para sintetizar miles de puntos de datos de un expediente clínico en un resumen comprensible para el ciudadano común, manteniendo el control de la privacidad en manos del usuario".

Guía de instalación y activación

1. Descarga o Actualiza la App

Ve a la App Store (iOS).

(iOS). Busca "ChatGPT" de OpenAI . Asegúrate de tener la versión más reciente (actualizada después del 7 de enero).

. Asegúrate de tener la versión más reciente (actualizada después del 7 de enero). Nota: Al día de hoy, la integración con registros médicos y Apple Health es exclusiva para iOS (iPhone), la versión de Android llegará en las próximas semanas.

2. Únete a la lista de espera (Waitlist)

OpenAI está lanzando esta función de forma gradual. Para activarla:

Abre la app de ChatGPT.

Ve a Settings (Configuración) > Apps o busca el icono de "Tools (+)" .

(Configuración) > o busca el icono de . Selecciona "Health". Si aún no la tienes activa, verás un botón para unirte a la lista de acceso temprano.

3. Conecta tus datos (Solo en EEUU)

Una vez que tengas acceso, podrás sincronizar:

Medical Records: gracias a una alianza con b.well , puedes conectar tus portales de salud (como los de hospitales locales en Texas, Nueva York o Florida) para que la IA lea tus resultados de laboratorio.

gracias a una alianza con , puedes conectar tus portales de salud (como los de hospitales locales en Texas, Nueva York o Florida) para que la IA lea tus resultados de laboratorio. Apple Health: sincroniza tus pasos, sueño y ritmo cardíaco.

sincroniza tus pasos, sueño y ritmo cardíaco. Apps de Bienestar: compatible con MyFitnessPal, Peloton e Instacart.

Integración con proveedores de salud y costos

Un factor determinante para la exclusividad en Estados Unidos es la compatibilidad con los sistemas de registros médicos electrónicos como Epic y Cerner, predominantes en los hospitales.

La plataforma requiere de estas conexiones directas para que el usuario pueda sincronizar su historial real con la inteligencia artificial. OpenAI ha indicado que la expansión global de la herramienta dependerá de futuros convenios con proveedores de salud en otros países y de la certificación de sus algoritmos ante las agencias sanitarias locales, un proceso que se estima se realice de forma escalonada tras la fase de prueba en el mercado estadounidense.

Las consultas generales de bienestar se mantienen bajo un acceso gratuito limitado, pero las herramientas de vinculación de expedientes clínicos y análisis de dispositivos como el Apple Watch requieren la suscripción "Plus" de 20 dólares mensuales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube