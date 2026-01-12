Temporada de coyotes en California: qué medidas tomar para evitar encuentros peligrosos en SoCal

Suscríbete a nuestros canales

Tras las recientes alertas emitidas por autoridades locales en ciudades de California, Estados Unidos (EEUU), la realidad en el sur de California (SoCal) es clara; la presencia de coyotes urbanos es un fenómeno estacional que alcanza su punto máximo durante estas semanas.

Con el inicio de la temporada de cría, que tradicionalmente se extiende de enero a marzo, el comportamiento de estos animales cambia.

Se vuelven más territoriales, más activos y, por ende, más visibles en los vecindarios que colindan con espacios abiertos.

¿Por qué ahora?

El aumento en los avistamientos no significa necesariamente que haya "más" coyotes que el año pasado, sino que están en constante movimiento buscando pareja y protegiendo sus guaridas.

Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW), los coyotes son sumamente adaptables y han aprendido que las zonas residenciales ofrecen comida fácil (basura, fruta caída) y refugio.

Prevención en el hogar

Para los residentes, especialmente aquellos en áreas con niños pequeños o trabajadores que pasan tiempo al aire libre, la prevención es la mejor herramienta.

Las autoridades recomiendan:

Gestión de residuos: mantener los botes de basura cerrados herméticamente y, de ser posible, sacarlos solo la mañana de la recolección.

mantener los botes de basura cerrados herméticamente y, de ser posible, sacarlos solo la mañana de la recolección. Limpieza del jardín: recoger frutas caídas de los árboles y podar arbustos bajos donde los coyotes puedan esconderse para observar su entorno.

recoger frutas caídas de los árboles y podar arbustos bajos donde los coyotes puedan esconderse para observar su entorno. Seguridad para mascotas: los perros pequeños y gatos son presas potenciales. Se recomienda no dejarlos solos en el patio, incluso si está cercado, ya que los coyotes pueden saltar vallas de hasta 6 pies de altura.

Cómo reaccionar ante un encuentro: el método "Hazing"

Si se encuentra cara a cara con un coyote, el objetivo es recordarle que los humanos son una amenaza. Los expertos sugieren:

No corra: esto activa su instinto de persecución. Hágase notar: levante los brazos para parecer más grande y grite con firmeza. Haga ruido: use silbatos, bocinas de aire o simplemente golpee ollas si está cerca de su casa. Mantenga la distancia: si el animal no se retira, lance objetos pequeños (piedras o pelotas de tenis) hacia él, pero no con la intención de herirlo, sino de asustarlo.

Información adicional para la comunidad

Reportes ciudadanos: es importante recordar a los lectores que pueden reportar comportamientos agresivos de coyotes a través de la aplicación o sitio web Coyote Cacher (de la Universidad de California), que ayuda a los científicos a rastrear interacciones.

es importante recordar a los lectores que pueden reportar comportamientos agresivos de coyotes a través de la aplicación o sitio web (de la Universidad de California), que ayuda a los científicos a rastrear interacciones. Contexto legal: en California, es ilegal alimentar a la vida silvestre. Esto incluye dejar comida para gatos callejeros de forma negligente, lo cual es una de las principales causas de que los coyotes pierdan el miedo a los humanos.

en California, es ilegal alimentar a la vida silvestre. Esto incluye dejar comida para gatos callejeros de forma negligente, lo cual es una de las principales causas de que los coyotes pierdan el miedo a los humanos. Mito vs. Realidad: un coyote que se ve durante el día no siempre tiene rabia; simplemente están aprovechando las horas de luz durante la temporada de cría para buscar recursos.

