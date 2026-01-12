Miami espera días de sol y posibles lluvias: aquí el calendario meteorológico de la semana

Suscríbete a nuestros canales

El sur de Florida enfrenta una transición climática que traerá precipitaciones intermitentes y un marcado descenso en los termómetros. Las autoridades locales recomiendan precaución extrema en las zonas costeras debido al alto riesgo de corrientes de resaca en las playas.

Un frente frío llegará al final de la semana para desplazar la humedad y transformar el ambiente tropical en uno invernal, según Miami Diario.

¿Cómo afectarán las lluvias el inicio de la semana?

La ciudad arranca este lunes 12 con un cielo mayormente nublado y precipitaciones de carácter intermitente a lo largo de la jornada. Los termómetros registran una temperatura mínima de 69°F y una máxima que no superará los 76°F debido a la cobertura nubosa.

El ambiente fresco predomina en las calles, mientras la inestabilidad climática genera condiciones de humedad variable en todo el condado.

¿Cuándo mejorarán las condiciones en las costas?

El martes 13 ofrece un breve respiro con un clima más estable y una probabilidad de lluvia considerablemente baja para los residentes. Sin embargo, el miércoles 14 la humedad aumenta de nuevo y los chubascos regresan de forma aislada a diversas zonas de Miami.

Las autoridades mantienen la alerta por corrientes de resaca, un peligro invisible para los bañistas que visitan las playas durante estos días.

Los modelos meteorológicos confirman la entrada de una masa de aire polar que desplomará la temperatura mínima hasta los 48°F. "El amanecer del viernes será el más frío de la temporada para muchos sectores del sur de Florida", advirtieron los especialistas esta mañana.

Este fenómeno vendrá acompañado de vientos fuertes y lluvias tempranas que marcarán el fin de la humedad acumulada durante los días previos.

¿Qué temperaturas máximas se esperan el jueves?

A pesar del frío nocturno, el jueves 15 mantendrá una temperatura máxima de 74°F antes de la llegada del frente gélido. La jornada inicia con nubosidad y ráfagas de viento que anuncian el cambio drástico que ocurrirá al ocultarse el sol.

Los habitantes deben preparar sus abrigos, ya que la diferencia térmica entre el día y la noche será de casi 30 grados.

¿Qué medidas de precaución debe tomar la población?

Usted necesita asegurar los objetos sueltos en balcones y jardines ante la intensificación de los vientos prevista para el cierre de semana.

El monitoreo constante de los avisos marinos resulta vital para quienes poseen embarcaciones pequeñas o planean actividades recreativas en el mar.

Un cambio tan repentino en los valores del termómetro exige cuidado especial con los niños y adultos mayores para evitar enfermedades respiratorias.

