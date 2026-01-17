¿Cómo solicitar la Validación Migratoria ante el Saime? Sigue este paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Ante un "error migratorio", debe solicitar ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) la Validación Migratoria.

Para ello, el Saime difundió el paso a paso de este trámite a través de su cuenta en la red social Instagram.

¿Cómo solicitar la Validación Migratoria ante el Saime?

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, para solicitar la Validación Migratoria, debe realizar lo siguiente:

Ingresar al sitio web www.saime.gob.ve

Seleccionar Trámites en Línea

Hacer clic en Solicitar Trámites

Ingresar al sistema con su usuario y contraseña

Seleccionar el botón Migración

Selecionar el ícono ubicado en el lado derecho de la pantalla, allí confirmará su condición migratoria

Luego hacer clic en el botón de Nueva Solicitud

En la ventana siguiente debe seleccionar su tipo de Validación Migratoria

Verificar que cumple con las condiciones para la regularización migratoria

Seleccionar Siguiente

Verificar que los datos sean correctos y hacer clic en Siguiente

Ingrese los datos para el registro migratorio y hacer clic en Siguiente

Ingresar los recaudos y hacer clic en Siguiente

Verifique que toda la información ingresada sea correcta y hacre clic en Confirmar datos

¿Cuáles son los requisitos?

En este sentido, indica el Saime que deberá ingresar al sistema la imagen legible en formatos compatibles que indica el mismo, de los siguiente documentos:

Pasaporte

Sello de entrada al país

Documento que constate su residencia actual

Adicionalmente, destaca el Saime que si tiene los sellos de entrada al país no debe realizar el pago del arancel, sin embargo, para realizar la validación migratoria sin sellos deberá realizar el pago en línea del arancel que corresponda.

