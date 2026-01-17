¿Cómo solicitar la Validación Migratoria ante el Saime? Sigue este paso a paso

Ante un "error migratorio", debe solicitar ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) la Validación Migratoria.
Para ello, el Saime difundió el paso a paso de este trámite a través de su cuenta en la red social Instagram.
¿Cómo solicitar la Validación Migratoria ante el Saime?
De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, para solicitar la Validación Migratoria, debe realizar lo siguiente:
- Ingresar al sitio web www.saime.gob.ve
- Seleccionar Trámites en Línea
- Hacer clic en Solicitar Trámites
- Ingresar al sistema con su usuario y contraseña
- Seleccionar el botón Migración
- Selecionar el ícono ubicado en el lado derecho de la pantalla, allí confirmará su condición migratoria
- Luego hacer clic en el botón de Nueva Solicitud
- En la ventana siguiente debe seleccionar su tipo de Validación Migratoria
- Verificar que cumple con las condiciones para la regularización migratoria
- Seleccionar Siguiente
- Verificar que los datos sean correctos y hacer clic en Siguiente
- Ingrese los datos para el registro migratorio y hacer clic en Siguiente
- Ingresar los recaudos y hacer clic en Siguiente
- Verifique que toda la información ingresada sea correcta y hacre clic en Confirmar datos
¿Cuáles son los requisitos?
En este sentido, indica el Saime que deberá ingresar al sistema la imagen legible en formatos compatibles que indica el mismo, de los siguiente documentos:
- Pasaporte
- Sello de entrada al país
- Documento que constate su residencia actual
Adicionalmente, destaca el Saime que si tiene los sellos de entrada al país no debe realizar el pago del arancel, sin embargo, para realizar la validación migratoria sin sellos deberá realizar el pago en línea del arancel que corresponda.
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube