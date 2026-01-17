Eliminan obligatoriedad del uso del apellido de los padres en Carolina del Sur: así puede hacer el registro

Suscríbete a nuestros canales

Carolina del Sur ahora otorga a los padres una libertad poco común en el registro civil al permitir que los recién nacidos lleven un apellido distinto al de sus progenitores.

Según el Código de Leyes de estadísticas vitales del estado, la normativa no impone el uso del apellido materno o paterno de forma obligatoria.

Con esta decisión, según detalla El Cronista, el estado otorga total flexibilidad para que las familias elijan el nombre legal de sus hijos al momento de tramitar el certificado de nacimiento.

Esta disposición aplica tanto en nacimientos donde la paternidad está reconocida como en aquellos donde la madre realiza el registro de forma individual, siempre que no exista una orden judicial previa que dicte lo contrario.

Consideraciones

Este derecho a la libre elección del apellido resulta importante para las familias que buscan honrar tradiciones culturales, proteger la privacidad o simplemente personalizar la identidad de los menores desde su llegada.

En los casos donde se firma un reconocimiento legal de paternidad, la ley estatal exige que el apellido seleccionado quede asentado con claridad en el documento, pero respeta la voluntad de los padres sin forzar una herencia nominal automática.

Gracias a esta apertura administrativa, Carolina del Sur se posiciona como una de las jurisdicciones con procesos de registro civil más flexibles, eliminando barreras burocráticas sobre la identidad de los nuevos ciudadanos.

