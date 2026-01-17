Autopista I-30 de Dallas sigue bloqueada hasta el lunes 19: estas son las vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Transporte ha programó una interrupción total del tráfico en un tramo neurálgico del centro de Dallas. Es por ello que la autopista I-30 sigue cerrada en ambos sentidos, tanto hacia el este como hacia el oeste, específicamente en el segmento comprendido entre la I-35E y la I-45/US 75.

Esta medida se extenderá hasta el lunes 19 de enero a las 5:00 a.m.

Rutas alternas y desvíos

Para mitigar el impacto en la movilidad, los funcionarios recomiendan a los conductores utilizar la SH 366 (Woodall Rodgers Freeway) como la conexión principal para los traslados de este a oeste.

El personal de tránsito ha instalado señalización específica para guiar a los usuarios a través de los desvíos establecidos, advirtiendo que los tiempos de traslado podrían verse significativamente afectados por la congestión.

Se insta a la población a evitar viajes innecesarios por la zona durante el periodo de obras. Este tipo de cierres suelen ejecutarse para realizar labores de mantenimiento mayor o mejoras en la infraestructura vial que no pueden llevarse a cabo con el flujo constante de vehículos.

Recomendaciones a los conductores

Las autoridades locales del Departamento de Transporte de Texas y Dallas, han enfatizado la importancia de planificar los recorridos con antelación para evitar retrasos mayores. El personal de seguridad vial se mantendrá desplegado en los puntos de desvío para facilitar la circulación en las calles adyacentes al centro de la ciudad. El Departamento de Transporte ha publicado en su red X:

«Siga los desvíos señalizados; la SH 366/Woodall Rodgers Freeway es la conexión alternativa este-oeste. Espere retrasos, evite viajes innecesarios en el área ».

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube