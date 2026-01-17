Evita estas calles: protestas de enfermeras tienen trancado el tráfico en Manhattan

Suscríbete a nuestros canales

El conflicto laboral en el sector sanitario de Nueva York se intensificó este sábado con la permanencia de los trabajadores en las afueras del Hospital Mount Sinai. Esta huelga, que moviliza a unas 15.000 enfermeras, cumplió seis días de actividades de protesta, luego de que las reuniones sostenidas el viernes con la mediación de las autoridades federales no lograran destrabar las exigencias contractuales del gremio.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) mantiene su demanda de un incremento salarial del 19 % distribuido en tres años, una cifra que los hospitales aún no han aceptado formalmente bajo las condiciones de dotación de personal exigidas.

Mediación sin avances y vías congestionadas

A pesar de que los equipos de negociación se reunieron con representantes de los tres hospitales afectados del sistema Mount Sinai y del NewYork-Presbyterian, las conversaciones concluyeron sin progresos significativos.

Las concentraciones han generado fuertes retrasos vehiculares, reportándose tráfico pesado en Madison Avenue (calle 100), Amsterdam Avenue (calle 114) y la Décima Avenida (calle 59).

Para evitar estos puntos de conflicto, se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas como la Quinta Avenida o Park Avenue para desplazamientos de norte a sur.

Quienes transiten por el West Side pueden optar por West End Avenue o la autopista Henry Hudson Parkway para rodear las zonas donde se encuentran los manifestantes.

