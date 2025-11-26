Descuentos del 80% confirmados: descubre qué tratamientos de alto costo dejarán de arruinar tu bolsillo en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) confirmaron una reducción sustancial en los costos de 15 medicamentos de alta demanda, incluidos tratamientos para la diabetes, el cáncer y enfermedades cardíacas, los cuales entrarán en vigor en 2027.

Esta medida, ejecutada bajo el amparo de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, representa la segunda ronda de negociaciones federales.

Se proyecta un ahorro estimado de 12 000 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses, además de reducir el gasto de bolsillo de los adultos mayores en 685 millones.

Marco legal

A diferencia de los acuerdos voluntarios previos, este mecanismo legal obliga a las farmacéuticas a ajustar sus tarifas para mantener su acceso al mercado de Medicare según NBC News.

Esta es una estrategia que la actual administración de Salud y Servicios Humanos, dirigida por Robert F. Kennedy Jr., respalda como una herramienta necesaria para asegurar una atención médica accesible y combatir los altos costos históricos.

Medicamentos

Los medicamentos incluidos en la rebaja son:

Pomalyst: $21 744 antes, $8 650 ahora.

$21 744 antes, $8 650 ahora. Ibrance: $15 741 antes, $7 871 ahora.

$15 741 antes, $7 871 ahora. Calquence: $14 228 antes, $8 600 ahora.

$14 228 antes, $8 600 ahora. Xtandi: $13 480 antes, $7 004 ahora.

$13 480 antes, $7 004 ahora. Ofev: $12 622 antes, $6 350 ahora.

$12 622 antes, $6 350 ahora. Austedo / Austedo XR : $6 623 antes, $4 093 ahora.

: $6 623 antes, $4 093 ahora. Otezla: $4 722 antes, $1 650 ahora.

$4 722 antes, $1 650 ahora. Xifaxan: $2 696 antes, $1 000 ahora.

$2 696 antes, $1 000 ahora. Vraylar: $1 376 antes, $770 ahora.

$1 376 antes, $770 ahora. Ozempic / Rybelsus / Wegovy: $959 antes, $274 ahora (Wegovy dosis alta: $385)

$959 antes, $274 ahora (Wegovy dosis alta: $385) Trelegy Ellipta : $654 antes, $175 ahora.

: $654 antes, $175 ahora. Janumet / Janumet XR : $526 antes, $80 ahora.

: $526 antes, $80 ahora. Linzess : $539 antes, $136 ahora.

: $539 antes, $136 ahora. Tradjenta : $488 antes, $78 ahora.

: $488 antes, $78 ahora. Breo Ellipta: $397 antes, $67 ahora.

Detalles

El nuevo listado abarca fármacos que en 2024 representaron el 15 % del gasto total de la Parte D de Medicare, sumando una facturación de 42 500 millones de dólares.

Aunque analistas del sector sanitario comparan estas cifras con pactos recientes, la iniciativa busca mitigar la crisis económica que obliga a uno de cada cinco pacientes a abandonar sus tratamientos por falta de fondos.

Las compañías farmacéuticas, que han impugnado sin éxito el programa en los tribunales, deberán aplicar estos descuentos sobre el precio de lista de forma obligatoria, marcando un paso importante para aliviar la carga financiera de millones de afiliados y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública.

