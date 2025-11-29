EEUU | ¿Quiénes recibirán un pago doble del Seguro Social en diciembre? Fechas claves de los depósitos

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos (EEUU) recibirá un pago de casi $1.000 dólares tan pronto como el 1 de diciembre.

Los pagos están dirigidos exclusivamente a quienes forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que supera los 7.4 millones de beneficiarios.

El apoyo está destinado a personas con recursos económicos limitados que cumplen con criterios de edad o discapacidad.

¿Quiénes son los beneficiarios que cobran el 1 de diciembre?

El pago que se emite el 1 de diciembre está dirigido exclusivamente a quienes forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Este programa fue diseñado para personas mayores de 65 años, adultos o niños con discapacidad que tienen ingresos o bienes muy bajos.

A diferencia de los beneficios de jubilación y discapacidad, la SSI envía pagos a personas con recursos económicos limitados, ya que es un programa basado en necesidad. No depende del historial laboral o de las contribuciones hechas al sistema.

¿Cuál es el monto máximo que otorga la SSI?

El monto máximo federal para un beneficiario individual es de $967 dólares al mes, una cifra que se acerca a los $1.000 dólares. El pago promedio mensual que reciben los beneficiarios ronda los $717.84 dólares.

En el caso de parejas que califican juntas, la cantidad puede llegar hasta $1.450 dólares. Además, la SSA indica que algunos estados agregan un pago suplementario propio, todo lo que depende del lugar donde viva el beneficiario.

¿Por qué habrá un doble pago de SSI en diciembre?

Diciembre será un mes con doble pago para los receptores del SSI. La SSA adelantará el cheque correspondiente a enero de 2026 al 31 de diciembre. Esto ocurre debido a que el 1 de enero es un feriado federal.

Otro punto relevante es que los beneficios aumentarán en 2026. La SSA confirmó un ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8%. Quienes reciben SSI verán reflejado ese incremento precisamente en el cheque que llegará el 31 de diciembre.

¿Cuándo cobran los demás beneficiarios del Seguro Social?

El resto de los pagos del Seguro Social, específicamente los de jubilación, sobrevivientes y SSDI, seguirá el calendario tradicional por fecha de nacimiento.

Las personas nacidas entre el 1 y el 10 recibirán su pago el 10 de diciembre. Quienes cumplen entre el 11 y el 20 cobrarán el 17 de diciembre.

Finalmente, los nacidos del 21 al 31 recibirán su pago el 24 de diciembre. Los beneficiarios que empezaron a recibir pagos antes de mayo de 1997 cobrarán el 3 de diciembre sin importar su fecha de nacimiento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube