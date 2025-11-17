¿Vinagre en las lentejas?: el nutricionista Pablo Ojeda sorprende al mundo con este consejo milagroso para tu alimentación

Suscríbete a nuestros canales

Comer lentejas nos beneficia de muchas maneras, ya que son un alimento muy completo y saludable. En primer lugar, son una excelente fuente de proteínas vegetales, ideales para mantener y reparar los tejidos del cuerpo, especialmente para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas. También contienen una gran cantidad de fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento y mantenernos saciados por más tiempo, favoreciendo el control del peso.

Además, las lentejas son ricas en minerales como el hierro, un nutriente esencial para prevenir la anemia y mantener un buen nivel de energía. También aportan potasio, que contribuye a la salud del corazón y a regular la presión arterial. Contienen vitaminas del grupo B, importantes para el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo.

Al ser económicas y fáciles de preparar, las lentejas son una opción práctica y nutritiva que podemos incluir en nuestra dieta diaria para cuidar nuestra salud y bienestar general.

Foto: Freepik

Vinagre en las lentejas

El uso de un chorrito de vinagre al cocinar lentejas no es solo un viejo truco casero, sino que tiene fundamento desde el punto de vista nutricional y culinario. Las lentejas contienen hierro de tipo no-heme (el que procede de origen vegetal), cuya absorción por el organismo es menor que la del hierro presente en alimentos de origen animal.

El vinagre aporta acidez al medio de cocción, lo que favorece dos efectos principales: por un lado, mejora la textura de las lentejas -la piel se mantiene más firme, se reduce el riesgo de que se deshagan y se logra una cocción más pareja-.

Por otro lado, esa acidez también actúa sobre los llamados “antinutrientes” (como fitatos, taninos u otros compuestos presentes en las legumbres) que dificultan la absorción de minerales. De ese modo, al digerirse las lentejas con vinagre, el cuerpo puede aprovechar mejor el hierro y otros minerales como el calcio.

En resumen: añadir un poco de vinagre al agua de cocción de las lentejas ayuda a mantener la calidad del guiso (mejor textura, cocción más uniforme) y aumenta el valor nutritivo del plato, al facilitar que el organismo absorba más y mejor los minerales que ofrecen las legumbres. Es un gesto sencillo con efecto doble: mejora la cocina y la nutrición.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube