Conozca el sistema Gaagle usado en escuelas de Estados Unidos: detecta búsquedas extrañas en internet

Varias escuelas de Estados Unidos implementan un sistema llamado Gaggle, una herramienta esencial para garantizar un entorno seguro y de apoyo para todos los estudiantes.

Gaggle es un sistema de gestión de seguridad que combina inteligencia artificial (IA) y expertos en seguridad para monitorear el uso de herramientas digitales proporcionadas por el distrito escolar.

Su objetivo principal es identificar comportamientos preocupantes que puedan afectar la salud mental y emocional de los estudiantes.

¿Cómo funciona Gaggle?

Gaggle utiliza tecnología avanzada para analizar en tiempo real el contenido generado por los estudiantes en cuentas y dispositivos emitidos por el distrito.

Esto incluye la revisión de correos electrónicos, documentos y otros tipos de comunicación. Si se detectan señales de autolesiones, depresión, abuso de sustancias, ciberacoso o amenazas de violencia, la plataforma alerta a los administradores escolares para que puedan intervenir de manera oportuna.

Es importante destacar que el sistema solo monitorea las comunicaciones y documentos en dispositivos y cuentas proporcionados por el distrito.

No tiene acceso a dispositivos personales ni a redes sociales de los estudiantes, lo que garantiza que la privacidad de los estudiantes fuera del entorno escolar se respete.

Al identificar a los estudiantes en riesgo, el distrito puede dirigir recursos y apoyo donde más se necesita, ayudando a aquellos que enfrentan crisis emocionales o situaciones peligrosas. Este enfoque proactivo es crucial para fomentar un ambiente escolar más seguro.

La herramienta opera bajo estrictas normas de privacidad, cumpliendo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

Esto significa que los datos recopilados son tratados con la máxima confidencialidad y solo son accesibles para el personal autorizado del distrito, garantizando así la protección de la información personal de los estudiantes.

De acuerdo con la política de uso aceptable del distrito, no es posible optar por no ser monitoreado. Esto se debe a que el distrito posee todos los dispositivos y cuentas emitidos, lo que le permite supervisar cualquier actividad en ellos para asegurar la seguridad de los estudiantes.

¿Qué alertas arroja?

En Florida, un adolescente de 13 años fue arrestado por preguntarle a ChatGPT cómo podía atentar contra la vida de uno de sus compañeros de clase.

El sistema alertó a Southwestern Middle School, por lo que un grupo de agentes arrestaron al menor de edad, quien aseguró que solo estaba bromeando.

