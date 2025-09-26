Tres casos en los que la IA influyó para ganar la lotería: esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

Carrie Edwards, una viuda de Virginia, Estados Unidos, ganó un premio de $ 150.000 en la lotería Powerball usando una combinación numérica que le proporcionó el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT.

En un giro inesperado de generosidad, la afortunada decidió donar la totalidad de su premio a organizaciones benéficas, transformando su suerte tecnológica en un acto de impacto social.

La fortuna llega con algoritmos

Edwards, abuela y viuda, eligió números al azar basándose en fechas personales, por lo que recurrió a ChatGPT para que le sugiriera una combinación que resultó ser la ganadora del gran premio.

​"En cuanto me llegó esa bendición divina, supe exactamente qué tenía que hacer con ella", declaró Edwards durante una rueda de prensa en la Lotería de Virginia.

"Quiero que esto sirva de ejemplo, cuando uno tiene suerte, puede ayudar a los demás. La suerte se comparte".

La IA en la vida diaria

La incursión de la inteligencia artificial en ámbitos lúdicos y financieros ya no sorprende a la población.

Un reciente informe de Pew Research de 2025 indica que seis de cada diez adultos en Estados Unidos ya han utilizado IA generativa en su vida diaria, demostrando la profunda penetración de esta tecnología.

En un mundo donde la inteligencia artificial acapara titulares por su potencial disruptivo y transformador, esta historia recuerda que la verdadera importancia de la tecnología radica en cómo se cruza con los valores humanos.

La suerte llegó por un algoritmo, pero la generosidad provino de una decisión personal. Edwards lideró con el ejemplo, demostrando que la mejor forma de usar una "bendición divina" es compartiéndola con quienes más lo necesitan.

No es la primera persona en atribuir una victoria de este tipo a la IA. Según Mashable, en Tailandia, un hombre dijo haber ganado 59 dólares con números sugeridos por ChatGPT.

Y en Italia, según recoge Futurism, tres estudiantes afirmaron haber creado un algoritmo que les hizo ganar 50.000 dólares en un sorteo local.

