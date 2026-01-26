¡Magallanes jugará la Gran Final de la LVBP! La Nave se enfrentará a Caribes por el campeonato

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin 2025-26 ha dictado sentencia definitiva tras una jornada de infarto. Los Navegantes del Magallanes sellaron este domingo su boleto a la serie decisiva tras imponerse con marcador de 3-2 ante los Bravos de Margarita.

El conjunto carabobeño, que llegaba a esta fecha decisiva igualado en la segunda plaza con los Cardenales de Lara, dependía exclusivamente de su propio resultado y no falló ante la multitud que colmó el Estadio Monumental Simón Bolívar.

A pesar de la presión, la tropa dirigida por Yadier Molina tuvo que remar contra la corriente una vez más. Los insulares tomaron la delantera en el quinto acto gracias a un triple de Ramón Flores, amenazando con arruinar la fiesta turca. Sin embargo, la reacción magallanera se gestó con la serenidad que caracterizó su repunte en la tabla, iniciando la remontada en el sexto capítulo mediante un sencillo remolcador de Luis Sardiñas que niveló las acciones.

La estocada definitiva para asegurar el pase a la final llegó en el séptimo tramo. Carlos Sepúlveda conectó un imparable clave para mantener la paridad, preparando el escenario para que Rougned Odor demostrara su jerarquía en el plato. Con las almohadillas congestionadas, el experimentado infielder negoció un boleto que permitió anotar la carrera de la diferencia, sentenciando el destino del compromiso.

Desde el montículo, la labor del relevo fue fundamental para sostener la mínima ventaja. Jesús Reyes se adjudicó el triunfo tras una presentación sólida, mientras que Raffi Vizcaíno se encargó de poner el candado en el noveno episodio para acreditarse el salvamento. Con este desenlace, los filibusteros dejaron sin efecto el esfuerzo de los Cardenales de Lara, quienes vencieron 3-1 a las Águilas del Zulia en Maracaibo, pero se quedaron a las puertas de la clasificación ante la arrolladora racha de seis éxitos del equipo eléctrico.

La Gran Final del béisbol venezolano arrancará este martes en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. Caribes de Anzoátegui, que dominaron la fase semifinal y terminaron en lo más alto de la tabla de posiciones, recibirán a un Magallanes inspirado que busca coronar un retorno épico a la cima de la LVBP.

