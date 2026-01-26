MLB: Atlanta toma una decisión sobre el futuro de Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

El futuro defensivo de Ronald Acuña Jr. ha sido definido por la directiva de los Atlanta Braves. Tras una ola de rumores que situaban al "De La Sabana" como una opción para cubrir vacantes en el cuadro interior, un informe de Forbes publicado este domingo 25 de enero confirma que el cuerpo técnico ha descartado totalmente la idea de trasladarlo al infield.

La propuesta surgió ante la necesidad de cubrir la posición seis tras la baja prolongada de Ha-Seong Kim por cirugía. Aunque imágenes del jugador practicando roletazos en el cuadro encendieron las redes sociales y la imaginación de los fanáticos, la gerencia optó por la prudencia para no arriesgar la integridad física de su máxima estrella.

Prioridad: Salud y longevidad

La decisión se fundamenta en el historial médico del jugador, quien sufrió su segunda rotura de ligamento cruzado anterior en mayo de 2024. Tras un 2025 de transición donde disputó 95 juegos y asistió al All-Star Game, fuentes de la industria destacan que los Braves priorizan que Acuña Jr. evite roles que exijan movimientos laterales imprevistos, propios de un campocorto, para prolongar su carrera.

Según proyecciones de Fangraphs Steamer compartidas por MLB en Español, se espera que el venezolano tenga un 2026 estelar con los siguientes números estimados:

Jonrones: 31

Bases robadas: 24

WAR: 5.3

Un equipo mermado por las lesiones

La organización busca evitar repetir el desastre de 2025, año en el que quedaron fuera de postemporada por primera vez desde 2017 debido a las constantes bajas de figuras como Chris Sale, Spencer Strider y Austin Riley. El regreso de Acuña Jr. al jardín derecho es visto como el pilar fundamental para recuperar la competitividad del conjunto.

Aunque la versatilidad del jugador es innegable, se prefiere mantenerlo en un rol donde sus sprints de larga distancia sean controlados, asegurando que su bate siga siendo el motor de la alineación sin sumar estrés innecesario a sus rodillas. La salud a largo plazo del patrullero es considerada ahora una prioridad absoluta para la franquicia.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.