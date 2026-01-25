"Estás perdido": Ilia Topuria advierte a Justin Gaethje tras su coronación en UFC 324

Suscríbete a nuestros canales

La jerarquía del peso ligero en la UFC ha dado un vuelco dramático tras el evento UFC 324 celebrado en Las Vegas. Justin Gaethje se coronó campeón interino de la categoría por segunda vez en su carrera tras derrotar a Paddy Pimblett por decisión unánime, con tarjetas de 49-46, 49-46 y 48-47 tras cinco asaltos de castigo físico constante.

La reacción de Ilia Topuria no se hizo esperar. El "Matador" aprovechó la caída del de Liverpool para mofarse públicamente, afirmando que Pimblett ha perdido "el mayor cheque de su vida" al no poder concretar el esperado duelo entre ambos. "Solo tenías que hacer una cosa, pequeña salchicha", sentenció el hispanogeorgiano, quien mantiene su invicto de 17-0 y sigue reinando como campeón indiscutido.

Pimblett, aunque evitó el KO y mostró una resistencia asombrosa ante los tres knockdowns registrados por Gaethje, reconoció estar cariacontecido tras perder el tren de su pelea soñada contra Topuria. El británico aseguró que volverá más fuerte, pero por ahora el ascenso que tanto había pedido ha quedado frenado en seco por la potencia del estadounidense.

Con este resultado, Gaethje emerge como el principal candidato para enfrentar a Topuria, presumiblemente en un gran evento el próximo 14 de junio. El propio Ilia ya ha fijado su objetivo en el nuevo campeón interino a través de sus redes sociales con un mensaje directo y provocador: "Justin, lo único que puedo decirte es felicidades... y me gustaría decirte que te prepares, pero estás perdido de todos modos".

A nivel técnico, la sensación tras el combate es de superioridad absoluta para el hispanogeorgiano. A pesar de los mentones de granito exhibidos en el T-Mobile Arena, la falta de guardia defensiva de ambos peleadores sugiere que Topuria no habría perdonado tal cantidad de golpes absorbidos, proyectando un posible desenlace por la vía del cloroformo en el primer asalto contra cualquiera de los dos.

