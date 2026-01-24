Novak Djokovic bate nuevo récord: la marca histórica que comparte con Federer

Suscríbete a nuestros canales

Novak Djokovic, actual número 4 del mundo, continúa reescribiendo los libros de historia del tenis profesional. Este sábado, el serbio aseguró su lugar en los octavos de final del Abierto de Australia al vencer a Botic van de Zandschulp con parciales de 6-3, 6-4 y 7-6 (4).

Con este triunfo, "Nole" no solo mantiene su camino hacia un posible título número 25 de Grand Slam, sino que selló su victoria número 400 en los cuatro grandes torneos, estableciendo un nuevo récord absoluto tanto en la rama masculina como femenina.

La jornada en Melbourne no estuvo exenta de complicaciones para el legendario jugador. En un partido que se extendió por dos horas y 45 minutos bajo un intenso calor, Djokovic sufrió una torcedura en el tobillo derecho que generó preocupación en las gradas. A pesar del susto físico y de un cierre de partido ajustado en el tie-break, el serbio logró avanzar sin ceder sets en lo que va del torneo, sumando así nueve mangas ganadas de forma consecutiva.

Récords de longevidad y dominio

La victoria ante Van de Zandschulp permitió a Djokovic igualar a Roger Federer como el máximo ganador de partidos en el Abierto de Australia, alcanzando la cifra de 102 triunfos en este escenario. Además, con 38 años y 255 días, se consolidó como el hombre de mayor edad en alcanzar los octavos de final en este certamen desde 1988, superando los registros previos de longevidad del propio Federer y del francés Gael Monfils.

A continuación, se detalla la distribución de sus 400 victorias en los torneos más importantes del mundo:

Abierto de Australia: 102 victorias (Récord histórico de títulos).

Roland Garros: 101 victorias (3 títulos).

Wimbledon: 102 victorias (7 títulos).

US Open: 95 victorias (4 títulos).

Próximo reto en el horizonte

Tras el encuentro, el serbio se mostró autocrítico por un incidente en el que casi golpea involuntariamente a una recogepelotas con una bola tras un gesto de frustración, disculpándose públicamente en rueda de prensa para evitar comparaciones con su descalificación en el US Open 2020. Superado el incidente, Djokovic ya pone la mira en su siguiente rival: el joven checo Jakub Mensik, número 17 del ranking, quien será el último obstáculo antes de entrar en la fase decisiva por el trofeo.

