TikTok protege a sus usuarios: la red social presenta herramientas para combatir la desinformación y el contenido de odio

TikTok anunció en su Foro Europeo de Seguridad en Dublín un paquete de nuevas herramientas enfocadas en la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con el reporte, los instrumentos buscan detectar, etiquetar y comprender el contenido generado por la IA para reforzar la seguridad y combatir la desinformación en la plataforma.

Las novedades de TikTok

La directora de seguridad, privacidad y protección de datos, políticas públicas en Europa, Jade Nester, compartió los detalles, según reseñó EFE.

Al respecto, Nester precisó las nuevas funciones que destacan las siguientes características:

TikTok empezará a añadir una marca de agua invisible que etiquetará el contenido generado por IA. Solo podrá ser leída por la plataforma, dificultando su eliminación y proporcionando un contexto más fiable sobre las modificaciones del contenido.

Se empezará a probar un nuevo control que permitirá a los usuarios determinar qué cantidad de contenido creado por IA desean ver en su feed "Para ti".

La plataforma lanzará un fondo de dos millones de dólares para que expertos creen contenido centrado en la alfabetización y seguridad en materia de IA para el feed "Para ti".

TikTok exige a los creadores marcar el contenido realista generado por IA; hasta la fecha, han etiquetado 1.300 millones de videos.

Lucha contra el odio y la violencia

De igual modo, la plataforma también reforzará sus estrategias contra contenidos extremistas:

En lo que va de año, TikTok eliminó 17 redes que difundían odio y violencia, compuestas por más de 920 cuentas.

En los primeros seis meses, se eliminaron 6.5 millones de videos por infringir estas normas.

Por su parte, Zachary Hecht, jefe de desarrollo de políticas para la confianza y la seguridad, reveló que los grupos extremistas usan cuentas de apariencia inocua, lenguaje cifrado (como emojis) y redirigen fuera de la plataforma para evitar la detección.

Finalmente, TikTok presentó novedades para promover hábitos saludables con un nuevo espacio que ofrece sonidos relajantes, ejercicios de respiración y un "diario de afirmaciones".

A ellos se les suma la incorporación de cuatro nuevas misiones dirigidas a adolescentes, como "horas de sueño", para restringir el uso nocturno de la plataforma.

