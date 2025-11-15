Novedades de WhatsApp: ¿cómo compartir tu pantalla de forma segura?

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta, ha anunciado una importante actualización de seguridad enfocada en proteger a sus usuarios de estafas y ciberdelincuencia.
La novedad radica en la implementación de un aviso de verificación de seguridad automático al intentar utilizar la función de compartir pantalla con contactos desconocidos.
Compartir Pantalla con Verificación
La capacidad de compartir pantalla, que permite a los usuarios mostrar lo que ven en su dispositivo durante una videollamada, ha sido identificada como una herramienta utilizada por estafadores para obtener información sensible.
WhatsApp ha respondido a este riesgo con una capa adicional de protección.
La plataforma ahora enviará una alerta o aviso de seguridad al usuario cuando este intente compartir su pantalla con una persona que no está guardada en su lista de contactos o que es considerada "desconocida".
Esta alerta tiene como propósito principal proteger a los usuarios de estafas que, a menudo, buscan que la víctima comparta su pantalla para acceder a claves bancarias, contraseñas o datos personales.
La notificación permitirá al usuario cancelar la acción con facilidad si considera que el contacto o la situación es sospechosa.
Estrategia Antiestafas de WhatsApp
La actualización forma parte de la estrategia continua de WhatsApp para combatir las modalidades de fraude y phishing que evolucionan rápidamente.
La medida convierte a la aplicación en un agente de prevención más activo, alertando al usuario antes de que una acción riesgosa se consume.
"Trabajamos constantemente para protegerte de las estafas", señaló la compañía en un comunicado, destacando que el objetivo es hacer que las interacciones peligrosas sean más fáciles de identificar y detener.
