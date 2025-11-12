Salud

Hombres en todo el mundo se dejan crecer el bigote para luchar contra el cáncer de próstata: sepa más

El movimiento insta a los hombres a iniciar "conversaciones que salvan vidas y que tomen medidas preventivas a tiempo".

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 02:17 pm
La Voz

Noviembre se tiñe de solidaridad con la llegada de Movember, el movimiento global que impulsa a hombres de todo el mundo a dejarse crecer el bigote como símbolo de apoyo a la salud masculina.

Esta campaña busca generar conciencia y recaudar fondos contra el cáncer de próstata, cáncer testicular y la prevención del suicidio, refiere una NDP.

Campaña con historia

Lanzado en Australia en 2003, Movember se ha convertido en el movimiento más grande del mundo por la salud del hombre, financiando más de 1.250 proyectos.

En Venezuela, diversas empresas, organizaciones y ciudadanos se unen cada año con actividades, charlas y campañas en redes sociales.

Al respecto, el movimiento insta a los hombres a iniciar "conversaciones que salvan vidas y que tomen medidas preventivas a tiempo".

Cómo participar:

La campaña invita a sumarse de dos maneras principales:

  1. Deja crecer el bigote: Úsalo como herramienta para iniciar conversaciones sobre salud.

  2. Muévete por Movember: Corre o camina 60 km durante el mes, rindiendo honor a los 60 hombres que se suicidan cada hora en el mundo.

