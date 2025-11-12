Actualidad

La RAE pone fin al debate y explica por qué sí se puede decir "subir para arriba" y "bajar abajo"

La RAE terminó así con una de las polémicas más comunes del español.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 03:25 pm

La Real Academia Española (RAE) declaró que las expresiones populares "subir para arriba" y "bajar para abajo" son correctas.

Recientemente, la RAE terminó así con una de las polémicas más comunes del español, al afirmar que la redundancia posee un valor expresivo en el habla cotidiana.

El argumento clave de la RAE

Contrario a la creencia generalizada de que son errores gramaticales, la RAE explicó que estos usos constituyen un fenómeno normal conocido como pleonasmo.

La Academia señaló que estas frases son redundantes pero expresivas, y no cabe censurarlas en la lengua hablada, aunque recomiendan evitarlas en textos formales.

La aceptación de estas estructuras como “subir arriba”, “bajar abajo”, “entrar dentro” o “salir fuera” refleja la postura abierta de la Real Academia Española, que cada vez más se enfoca en el uso real de la comunidad hispanohablante, reseña EFE.

Además, la RAE reconoce que la norma lingüística no debe basarse únicamente en reglas estrictas, sino también en el uso masivo y legítimo del idioma.

Miércoles 12 de Noviembre - 2025
