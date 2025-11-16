Una vida secreta en Hogeweyk: así es el pueblo creado para ayudar a pacientes con Alzheimer

Suscríbete a nuestros canales

Con el aumento de casos de Alzheimer a nivel mundial, los centros tradicionales están dando paso a una nueva generación de espacios que buscan ofrecer un tratamiento más humano e integral.

De acuerdo con The York Times, el objetivo principal es mantener a los pacientes activos, conectados socialmente y, sobre todo, que sientan que están viviendo una vida plena y normal, en lugar de estar internados.

Esta transformación se basa en un concepto innovador conocido como la "aldea para personas con Alzheimer", donde la atención se centra en replicar la vida comunitaria y cotidiana.

Hogeweyk: el origen del cambio en Países Bajos

El modelo pionero de este enfoque es Hogeweyk, una "aldea para personas con demencia" que abrió sus puertas en 2009 en Weesp, un suburbio de Ámsterdam.

Este complejo de 1,6 hectáreas se asemeja a un tranquilo pueblo neerlandés, completo con una plaza, un restaurante, un bar y un teatro que está abierto incluso al público general.

En Hogeweyk, los residentes viven en 27 casas, en grupos de seis o siete, con apoyo profesional las 24 horas. Lo notable es que el personal de atención (médicos, enfermeras, psicólogos) no usa uniformes y se mezcla con la vida diaria.

Esto ayuda a crear una atmósfera relajada y hogareña. Incluso tienen un supermercado donde los residentes pueden comprar artículos, aunque se maneja sin dinero real, y la cajera está capacitada para atender sus necesidades.

La necesidad de integrar la atención a la sociedad

La fundadora de Hogeweyk, Jannette Spiering, enfatiza la filosofía detrás del proyecto: "Nadie quiere estar encerrado... Queremos tomar nuestras propias decisiones. Queremos seguir viviendo, pero necesitamos apoyo".

Cuando Hogeweyk se inauguró, había unos 35 millones de personas con demencia en el mundo. Hoy, la cifra supera los 55 millones, y se proyecta que alcance los 78 millones para 2030, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este crecimiento hace urgente un cambio en la atención. Los especialistas ahora buscan que las futuras "aldeas" no solo parezcan pueblos, sino que realmente se integren en los barrios circundantes para evitar el estigma y promover que las personas permanezcan conectadas a la sociedad.

Carpe Diem: un modelo que abre sus puertas en Noruega

Inspirado en Hogeweyk, el modelo se está replicando en otras partes del mundo, buscando una integración aún mayor con la comunidad. Un ejemplo es Carpe Diem, una "aldea para personas con demencia" inaugurada en 2020 en Baerum, cerca de Oslo, Noruega.

Carpe Diem, con 1,7 hectáreas, busca manejar la presión del envejecimiento de la población en Noruega y duplicar el número de personas que viven con demencia para 2050.

La diferencia clave es que esta aldea está diseñada para invitar a la sociedad local a participar en su vida diaria. Los vecinos del barrio pueden cenar en el restaurante, usar el salón de belleza o simplemente pasear por los jardines.

Según la directora Anne Grete Normann, tener una aldea abierta significa que más personas se enteran sobre la demencia, lo que reduce el estigma.

El siguiente paso en Noruega es un nuevo centro de cuidados que se mezclará aún más con la vida urbana, planeando incluso incluir una guardería infantil para fomentar la interacción intergeneracional en el mismo complejo.

