Sorpresa en la Feria del Libro de Miami: la secretaria privada más famosa presenta su obra

Por Indira E. Crespo M.

Blanca Ibañez, conocida como la secretaria privada más famosa de la historia de Venezuela, lanzó su obra en la Feria del Libro de Miami, Estados Unidos, titulada: "Entre el poder y el silencio".

En el libro narra sus memorias políticas y personales, y su papel en la vida pública venezolana durante los años ochenta.

En esta obra, la ex secretaria privada y luego esposa del presidente venezolano, Jaime Lusinchi, ofrece su versión y describe cómo vivió entre la influencia política y el exilio.

El libro está disponible en Amazon, en Miami en @booksandbooks y en Caracas en @elmundodellibrocaracas

Lunes 17 de Noviembre - 2025
