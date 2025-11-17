Sorpresa en la Feria del Libro de Miami: la secretaria privada más famosa presenta su obra

Suscríbete a nuestros canales

Blanca Ibañez, conocida como la secretaria privada más famosa de la historia de Venezuela, lanzó su obra en la Feria del Libro de Miami, Estados Unidos, titulada: "Entre el poder y el silencio".

En el libro narra sus memorias políticas y personales, y su papel en la vida pública venezolana durante los años ochenta.

En esta obra, la ex secretaria privada y luego esposa del presidente venezolano, Jaime Lusinchi, ofrece su versión y describe cómo vivió entre la influencia política y el exilio.

El libro está disponible en Amazon, en Miami en @booksandbooks y en Caracas en @elmundodellibrocaracas

